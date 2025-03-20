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Мир

Канадцев обвинили в контрабанде наркотиков и казнили в Китае

17:15 20.03.2025

Китайские власти казнили четверых граждан Канады, обвинив в контрабанде наркотиков, сообщило Reuters. Власти Канады осудили приведение в исполнение смертного приговора, а посольство КНР в Оттаве попросило уважать «судебный суверенитет Китая», передает информагентство.

Все четверо казненных имели двойное гражданство. Министерство иностранных дел Канады сообщило журналистам, что казни произошли в этом году и что имена погибших не разглашаются.

Глава министерства Мелани Жоли напомнила о деле канадца Роберта Шелленберга, которого в 2019 году приговорили к смертной казни по такому же обвинению, но приговор не был приведен в исполнение.

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Жоли сказала, что бывший премьер-министр Джастин Трюдо и другие должностные лица «пристально следили» за делом четверых приговоренных к смерти канадцев и пытались предотвратить казни. Жоли сказала, что Оттава будет просить о снисхождении к другим канадцам, которым может грозить подобная участь.

Китайское посольство попросило канадских чиновников «прекратить делать безответственные заявления», заверив, что приговоренным были «полностью гарантированы права и интересы», пишет Reuters.

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что борьба с распространением наркотиков «является общей обязанностью всех стран» и что Китай одинаково относится к обвиняемым, независимо от их национальности. Китай всегда применял суровые наказания за связанные с наркотиками преступления и придерживается принципа «нулевой терпимости» по отношению к этой проблеме», сообщил представитель МИД КНР.

Ранее в марте Китай объявил о введении пошлин на канадские сельскохозяйственные и продовольственные товары на сумму более 2,6 миллиарда долларов. Это стало ответом на введенные с прошлого года Канадой пошлины на китайские электромобили и продукцию из стали и алюминия, пишет Reuters.

В 2018 года в Ванкувере по запросу США была задержана финансовый директор китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Вскоре после этого Китай арестовал двух канадцев. Ваньчжоу и оба канадца были освобождены в 2021 году, однако с тех пор «канадско-китайские отношения стали ледяными», сообщило информагентство.

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