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Мир

Иностранец смог легализоваться в Великобритании спустя 50 лет

19:12 20.03.2025

Приехавший ребенком в Великобританию Сэмюэл Джарретт-Кокер 49 лет ждал решения властей страны о легализации своего эмигрантского статуса. Мужчина родился в Сьерра-Леоне и сумел пересечь британскую границу, предъявив паспорт брата, который был на 20 лет его старше, рассказала The Guardian.

61-летний Джарретт-Кокер прибыл в Великобританию в 1976 году, рассчитывая остаться в стране по программе «Windrush». Эту программу власти королевства запустили в конце 1940-х годов для замещения рабочих должностей после Второй мировой войны. Условием участия было — родиться в одной из стран Содружества, то есть в одной из бывших британских колоний.

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Брат Джарретта-Кокера работал в посольстве в Лондоне, но это не помогло эмигранту. Джарретт-Кокер провел в Соединенном Королевстве почти всю жизнь, сейчас у него четверо британских детей и семь британских внуков. Почти полвека мужчина опасался, что его сделают бездомным и депортируют, поскольку Министерство внутренних дел не отвечало на его неоднократные просьбы решить вопрос с иммиграционным статусом, пишет The Guardian.

Недавно мужчина решил предпринять последнюю попытку урегулировать свой статус и на этой неделе получил ответ из министерства, где говорилось, что его право остаться в Великобритании подтверждено и что он может обратиться в программу «Windrush», чтобы получить компенсацию за «любые потери, связанные с невозможностью подтвердить законный статус».

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Поводом обратиться в министерство стало предупреждение от жилищной ассоциации, управляющей домом Джарретта-Кокера в западной части Лондона. В уведомлении говорилось, что из-за отсутствия паспорта мужчине необходимо доказать право на аренду.

Эмигрант жил в одном доме со своей британской партнершей, и договор аренды был оформлен на ее имя, но женщина умерла в 2023 году. С тех пор Джарретт-Кокер не имеет документов, подтверждающих право на аренду.

«Изначально я получил штамп в паспорте Сьерра-Леоне. Но когда отправил паспорт в Министерство внутренних дел, чтобы его обновили, я не получил ни ответа, ни паспорта», — рассказал мужчина журналистам. По его словам, он несколько раз писал в ведомство запросы, но не получал ответа.

«Я всю жизнь платил налоги и делал отчисления на национальное страхование, работая с 16 лет. Я горжусь тем, что внес свой вклад в развитие британского общества. Я не могу представить, что мне пришлось бы оставить своих детей и внуков», — сказал Джарретт-Кокер. На 62-й год своей жизни он может начать жить, не чувствуя себя запертым в клетке, сказал мужчина журналистам.

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