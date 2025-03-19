Зумеры и миллениалы выгорают раньше остальных

Исследователи выяснили, что зумеры и миллениалы достигают максимального уровня стресса, усталости и выгорания в среднем к 25 годам — намного раньше представителей старших поколений. Об этом говорится в опросе исследовательской компании Talker Research, пишет Newsweek.

Сообщается, что в феврале аналитики провели опрос среди двух тысяч жителей США и выяснили, что каждый четвертый американец переживает максимальную степень выгорания еще до 30 лет. По мнению экспертов, эти данные ставят под сомнение привычные представления о том, в каком возрасте жизненные нагрузки достигают своего пика. Предыдущие поколения обычно сталкивались с самыми серьезными психоэмоциональными нагрузками в возрасте 40 или более лет.

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Согласно опросу, респонденты от 18 до 44 лет достигают максимального уровня стресса в среднем в 25 лет, в то время как другие поколения заявили, что сталкиваются с этим примерно в 42 года. О сильном стрессе рассказали 37% представителей поколения X (от 44 лет) и более старших поколений. Среди зумеров и миллениалов этот показатель выше ― 51%.

Основным источником стресса молодые американцы назвали свой рабочий график. Далее следуют финансовая нестабильность и психическое здоровье. Представители старших поколений (поколения X, бэби-бумеров и «молчаливого» поколения) чаще называли главной причиной стресса политику, а затем — проблемы со здоровьем.

Помимо финансовых и рабочих факторов, на психическое состояние влияют соцсети, утверждают аналитики. Опрос показал, что молодые респонденты особенно подвержены влиянию цифровой среды.

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«Социальные сети создают условия для того, что пользователи постоянного сравнивали себя с другими, а это довольно проблематично. Когда мы видим, как другие демонстрируют идеальную жизнь, у нас возникает желание соответствовать, даже если у нас нет для этого возможностей», — заявила доктор философии, профессор психологии Массачусетского колледжа либеральных искусств Шэрон Клаффи.

Политическая ситуация усилила стресс во всех возрастных группах, говорится в отчете. По данным опроса, почти треть американцев ожидают, что следующий год будет еще напряженнее, чем предыдущие три.

Несмотря на различия между поколениями, в одном вопросе мнения сошлись: взрослеть в современном мире стало сложнее. 83% респондентов считают, что вступление во взрослую жизнь сегодня труднее, чем десять лет назад, а 72% прогнозируют, что в будущем ситуация только ухудшится.

