Врач зарезал свою жену из-за ее угроз уйти и забрать детей

В подмосковном Павловском Посаде арестовали 37-летнего местного жителя, имя которого не называется. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Подмосковья.

«Установлено, что 16 марта 2025 года обвиняемый находился у себя в квартире, где во время конфликта на почве ревности, нанес ножом несколько ударов супруге. От полученных ранений женщина упала на пол и скончалась», — говорится в пресс-релизе СК.

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет, что мужчина работал врачом скорой помощи. Между супругами постоянно возникали конфликты на почве ревности. Во время одной из ссор женщина заявила, что готова уйти от мужа и забрать детей — всего в семье было четыре ребенка. После этого ее супруг схватил нож и ударил им женщину.

В СК добавили, что мужчина признал свою вину и раскаялся. В случае признания виновным фигуранту грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина поссорился со своей супругой и зарезал ее на глазах двоих сыновей двух и семи лет, а также 62-летней тещи. Полиция обнаружила тело женщины в детской комнате, на стенах которой остались кровавые следы от ладоней. Мужчину задержали на месте, СК возбудил уголовное дело об убийстве.

В марте этого года сообщалось, что в Астраханской области мужчина поссорился со своей женой и нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась. После мужчина сбросил ее тело в водоем и заявил в полицию о пропаже супруги. Он рассказал правоохранителям, что женщина работала водителем такси и якобы уехала выполнять заказ в соседний регион.