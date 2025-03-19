США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Власти США рассекретили более тысячи документов, касающихся убийства 35-го президента страны Джона Кеннеди в 1963 году. Материалы, занимающие примерно 80 тысяч страниц, опубликованы на портале Национального архива США, а также будут доступны для просмотра посетителями в печатном виде.

При этом в сообщении ведомства отмечается, что не все из рассекреченных документов уже оцифрованы, поэтому они будут становиться доступными онлайн по мере прохождения этой процедуры.

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Указ, по которому была рассекречена очередная порция документов, президент США Дональд Трамп подписал вскоре после своей инаугурации 20 января. Во время своей предвыборной кампании он также обещал в случае своей победы сделать достоянием общественности секретные документы, касающиеся убийства брата Джона Кеннеди Роберта, бывшего Генеральным прокурором США, а также борца за гражданские права и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

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Президент США Джон Кеннеди был застрелен из винтовки с оптическим прицелом 22 ноября 1963 года во время официального визита в Даллас, штат Техас. Выстрелы раздались, когда президентский кортеж с кабриолетом, в котором ехал Кеннеди, двигался по улицам города. Одна из пуль попала президенту в голову, ранение оказалось смертельным, врачи не смогли его спасти. По подозрению в убийстве был арестован бывший американский морской пехотинец Ли Харви Освальд. До суда он не дожил — спустя три дня его застрелил некий Джек Руби, впоследствии скончавшийся в тюрьме.

Убийство Кеннеди с самого момента его совершения стало популярной темой для различных конспирологических теорий. В соответствии с одной из них Освальд не был единственным стрелком, принимавшим участие в покушении.