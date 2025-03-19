СМИ: США приостановили часть контрразведывательных операций против России

Несколько агентств национальной безопасности США приостановили работу над скоординированными операциями по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам, ослабляя давление на Москву на фоне того, что администрация Трампа добивается прекращения войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Как пишет агентство, предыдущий президент США Джо Байден в прошлом году приказал своей команде по национальной безопасности создать рабочие группы для мониторинга этой проблемы на фоне предупреждений американской разведки о том, что Россия развязывает теневую войну против западных стран. Перед инаугурацией Трампа его администрации рекомендовали продолжать следить за гибридной военной кампанией России.
Однако, как рассказали 11 источников Reuters, с момента вступления Трампа в должность президента работа зашла в тупик. По их словам, встречи между Советом национальной безопасности и европейскими чиновниками по вопросам национальной безопасности стали внеплановыми, СНБ также перестал официально координировать усилия всех американских ведомств, включая ФБР, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент.
В то же время агентство отмечает, что неизвестно, отдавали ли Трамп приказ прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании. Ранее США уже свернули другие запущенные администрацией Байдена и ориентированные на Россию проекты. Так, ФБР прекратило попытки противодействовать вмешательству в выборы США со стороны других стран, включая Россию, и отправило в отпуск сотрудников, работавших над этим вопросом в Министерстве внутренней безопасности. Министерство юстиции также распустило команду, которая изымала активы российских олигархов.
Кроме того, на данный момент неясно, в какой степени США делятся разведданными, связанными с диверсионной кампанией, с европейскими союзниками. Представители правительства Великобритании заявили, что обмен данными продолжается. В свою очередь, представитель США в НАТО заявил, что страна все еще координирует действия со своими союзниками по этому вопросу, но отказался предоставить более подробную информацию.