Мошенники прикидываются работодателями и оформляют жертвам зарплатные карточки

Мошенники начали обманывать ищущих работу людей, притворяясь работодателями. Злоумышленники предлагают соискателям оформить зарплатную банковскую карту, затем привязывают ее к своему номеру телефона и берут кредиты, рассказали ТАСС в комиссии Общественной палаты по безопасности.

Зампредседателя комиссии Александр Холодов назвал этот способ мошенничества новым. По его словам, реализация схемы начинается с того, что с соискателем связывается неизвестный, называющий себя представителем крупной компании, и говорит: «Вы подходите».

Затем соискателю организуют небольшое дистанционное собеседование, вскоре после которого потенциальной жертве предлагается срочно оформлять в банке платежную карту, сказал Холодов.

Сестры из рыжего дома Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день Криминал 13 минут чтения

«Но есть один нюанс. Вам говорят: у вас будет корпоративный номер телефона, — вот эти вот цифры обязательно укажите в банке, когда оформляете карту, и тогда вам на нее будет приходить зарплата. В понедельник уже идите оформляйте, а буквально во вторник-среду приходите к нам на первый рабочий день», — рассказал зампредседателя комиссии Общественной палаты.

Если последовать инструкциям и привязать свою карту к названному неизвестными номеру телефона, они смогут получить доступ в личный кабинет онлайн-банка и оформить кредит, объяснил Холодов.

Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме Его убедили перевести деньги на «безопасный счет». Воры кутили целый месяц, но попались из-за одной ошибки Мир 7 минут чтения

На прошлой неделе стало известно о другой схеме обмана, при помощи которой мошенники могут получить доступ к банковскому счету потенциальной жертвы. Злоумышленники звонят человеку, представляясь сотрудниками «Госуслуг» и говорят, что собеседник неправильно установил самозапрет на кредиты.

Для исправления ошибки мошенники предлагают человеку пройти по отправленной в СМС ссылке, которая ведет на фейковый сайт «Госуслуг». Если на поддельном сайте ввести свои данные для доступа к онлайн-госуслугам, мошенники получат доступ к аккаунту жертвы, а затем и к банковским счетам.