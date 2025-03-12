Мошенники придумали новую схему с самозапретом на кредиты

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана граждан, в которой фигурирует услуга самозапрета на кредиты, заработавшая на портале «Госуслуги» 1 марта. Об этом, как пишет газета «Известия», сообщили в Ассоциации развития финграмотности.

Там рассказали, что новая схема обмана относительно проста — жертве звонят злоумышленники и представляются сотрудниками «Госуслуг». Они сообщают, что самозапрет на кредиты установлен с ошибкой. Для ее исправления мошенник предлагает человеку пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт «Госуслуг». Там пользователь вводит свои логин и пароль, после чего мошенники получают доступ к его аккаунту, а затем и к банковским счетам.

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Возможность установить самозапрет на кредиты появилась на портале «Госуслуги» 1 марта. У воспользовавшихся ею граждан в кредитной истории появляется соответствующая отметка, на основании которой банки и микрофинансовые организации (МФО) должны автоматически отказывать им в кредитах и займах.

По данным Минцифры, только за первые 10 дней работы новой услуги самозапрет на кредиты для себя установили пять миллионов россиян.

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В свою очередь, представители банков и МФО рассказывали, что новую услугу успели взять на вооружение «потребительские экстремисты». Они устанавливают самозапрет и немедленно обращаются за кредитом или займом в надежде воспользоваться небольшой задержкой в обновлении данных кредитной истории. В случае если деньги удалось получить, граждане затем отказываются возвращать их кредитору, ссылаясь на установленный самозапрет.