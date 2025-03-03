Почти 2 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Новым законом о самозапрете на кредиты воспользовались 1,7 миллиона россиян, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минцифры. В министерстве отметили, что это только приблизительная оценка, реальное число подавших заявление может быть больше.

Закон о праве россиян самостоятельно установить запрет на получение кредитов вступил в силу 1 марта, инициатором его принятия был Центробанк. При этом, согласно данным опроса компании Summit Group, о существовании такого механизма знают лишь 40% россиян.

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Запретить выдачу себе кредитов россияне могут через «Госуслуги», Центробанк также обещает, что такая услуга появится в МФЦ не позднее 1 сентября. На следующий день после отправки заявления банки или другие финансовые организации больше не смогут выдать человеку кредит. В случае нарушения запрета ЦБ разрешает россиянам не возвращать перечисленные деньги и не платить проценты.

На «Госуслугах» доступны несколько опций самозапрета — можно полностью запретить выдавать кредит во всех типах организаций онлайн и офлайн, либо выбрать запрет только на онлайн или офлайн одобрение, либо разрешить одобрять кредит только банку или только микрофинансовой организации.

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Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты и кредиты на получение образования. Ранее выданные кредитные карты продолжат работать, а по уже взятым кредитам придется продолжить вносить регулярные платежи. ЦБ отмечает, что самозапрет не приводит к необходимости досрочно погашать всю сумму задолженности по ним.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что прошлый год стал рекордным по сумме похищенных мошенниками средств россиян — они получили 27,5 миллиарда рублей. Самым быстрорастущим каналом мошенничества при этом стал онлайн-банкинг.