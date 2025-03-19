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Криминал

Приковавшую свою дочь к батарее мать обвинили в доведении до суицида

18:11 19.03.2025

Женщине, которая ранее приковала дочь к батарее в квартире своего брата, предъявили обвинения по статьям о незаконном лишении свободы и доведении до самоубийства, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на слова детского омбудсмена Дагестана Марины Ежовой.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка из дагестанского города Кизилюрт пожаловалась своим родственникам на изнасилование одноклассниками. Ее мать и дядя посчитали, что подросток «опозорила» семью и решили ее «перевоспитать» — они три дня продержали ее прикованной к батарее, избивали и пытались кормить только лапшой быстрого приготовления.

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Девочка смогла привязать записку с просьбой о помощи к пульту от телевизора и выбросить его в окно. Нашедшая записку женщина обратилась в полицию, после чего правоохранительные органы освободили подростка.

Ежова рассказала, что обвинении в доведении до самоубийства связано с многочисленными травмами, которые девочка нанесла сама себе. Ранее было известно, что ее ноги были стерты в кровь, а на лице были обнаружены царапины. Омбудсмен отметила, что подросток находится в социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних — с ней работают психиатры и психоневрологи.

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При этом Ежова сообщила, что факт изнасилования не подтвердился: «Никакого изнасилования абсолютно не было. Она нафантазировала, придумала такую историю». Омбудсмен также заявила, что подросток «фактически разрушила собственную семью». Опрошенная «Кавказским узлом» дагестанская активистка-правозащитница Саида Сиражудинова заявила, что факт возможного изнасилования будет замалчиваться, если сама девочка не начнет настаивать на проведении экспертиз вне региона.

Журналисты сообщают, что в семье есть и другие несовершеннолетние дети. Чиновники еще не приняли решение, где разместить пострадавшего подростка в случае, если ее матери будет вынесен приговор, подразумевающий лишение свободы.

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