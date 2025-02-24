Родственники приковали к батарее и избили рассказавшую об изнасиловании девочку

В Кизилюрте в Дагестане 15-летнюю девочку из города Хасавюрт, чье имя не называется, три дня держали в запертой квартире, которую снимал ее дядя. Она была прикована цепью к чугунной батарее. Родственники морили ее голодом, а мать девочки избивала ее. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и «Сапа. Кавказ».

«Осторожно, новости» пишет, что девочка пожаловалась родственникам на то, что ее изнесиловали несколько школьников. «Сапа. Кавказ» отмечает, что это произошло два года назад, при этом насилие продолжалось до 2024 года. Девочка рассказала об этом полиции и добавила, что после того, как родные узнали о случившемся, они стали оказывать на девочку давление и преследовать ее.

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При этом ее мать и дядя посчитали, что девочка «опозорила семью», и решили «перевоспитать» ее. Они приковали девочку цепью к батарее, пытались кормить ее лапшой быстрого приготовления, однако девочка отказывалась ее есть. В то же время родственники девочки заявили, что она неоднократно уходила из дома, и ее приходилось разыскивать с привлечением полиции. Последний раз, по данным «Сапа. Кавказ» она уехала в Махачкалу.

Отмечается, что девочка смогла привязать записку с просьбой о помощи к телевизионному пульту и бросить его в окно. Вскоре записку нашла проходящая мимо женщина. Она вызвала полицию, которая пришла в квартиру и освободила девочку. Ее доставили в реабилитационный центр. «Сапа. Кавказ» пишет, что ноги девочки были стерты до крови, а на лице у нее обнаружили царапины. По словам девочки, ее избивала мать.

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Сообщается, что материалы об изнасиловании находятся в Следственном комитете. На мать девочки составили протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.