Идеально круглое яйцо нашли в Великобритании

Работники фермы в Великобритании обнаружили идеально круглое яйцо и продали его на благотворительном аукционе, сообщает The Independent со ссылкой на слова самих фермеров. Вырученная сумма отправилась на помощь жертвам изнасилований.

Яйцо продали за 420 фунтов, деньги отправлены благотворительной организации Devon Rape Crisis. Ее глава Давина Калл заявила журналистам, что этой суммы достаточно, что помочь минимум одной жертве изнасилования. Сотрудники фермы не сразу решились на участие в аукционе и благодарят его организаторов за то, что те решились принять этот необычный лот.

Редкие фото известных русских писателей начала XX века Чуковский и Толстой — на снимках Леонида Андреева Общество 9 минут чтения

Нашедшая яйцо 57-летняя сотрудница фермы Элисон Грин заявила, что коллективу пришлось использовать традиционные способы консервации яйца — иначе оно могло протухнуть за три месяца хранения. Грин прочитала, что ирландские фермеры использовали для этого сало и соль. По ее словам, сотрудники компании-организатора аукциона не сообщали о порче яйца.

Женщина также упомянула, что эта новость, по ее мнению, способна принести немного радости в «неспокойные времена». Она сказала, что отвлечение на позитивную заметку об идеально круглом яйце может помочь переживающим, к примеру, об избрании Дональда Трампа президентом США на второй срок.

Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно Общество 15 минут чтения

The Independent отмечает, что это не первый случай продажи яиц необычной формы ради благотворительных целей. В 2015 году яйцо сферической формы было продано за 480 фунтов, эти деньги отправили в фонд помощи больным кистозным фиброзом. Однажды яйцо почти идеально круглой формы нашли в одном из супермаркетов — за него удалось получить 200 фунтов, которые перечислили в благотворительную организацию, которая помогает людям с психическими расстройствами.