Данные о тысячах похищенных украинских детей могли удалить в США

Администрация президента США Дональда Трампа перестала финансировать инициативу по документированию предполагаемых военных преступлений России, которая в частности вела конфиденциальную базу данных с подробностями массовой депортации украинских детей. В результате исследователи, с которыми Госдепартамент «без лишнего шума» расторг договоры, потеряли доступ к базе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Как пишет издание, инициативой руководила Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета. База данных о перемещении украинских детей включала в себя в том числе спутниковые снимки и биометрические данные, которые помогали установить личности и отслеживать местонахождение около 35 тысяч детей из Украины.
«Они взяли 26 миллионов долларов из денег налогоплательщиков США, использованных для сбора данных о военных преступлениях, и выбросили их в мусорную корзину, включая досье на всех детей», — заявил неназванный источник Reuters. По его словам, эти действия помогут защитить Владимира Путина от судебного преследования.
При этом The Washington Post отмечает, что наибольшую тревогу у американских законодателей вызывает то, что базу могли и вовсе удалить после уведомления о прекращении деятельности проекта, которое, вероятно, затормозит деятельность по поиску пропавших детей и привлечению виновных в их похищениях к ответственности.
«У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были навсегда удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия. Этот жизненно важный ресурс нельзя потерять», — говорится в письме группы законодателей во главе с представителем Грегом Ландсманом, адресованном госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.
Кроме того, законодатели считают, что если базу не удалили, а переместили, то ее содержимое может быть скомпрометировано, а цифровые судебные доказательства нельзя будет использовать в суде. Отмечается, что данные исследователей стали поводом для выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой в 2023 году.