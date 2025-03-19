Данные о тысячах похищенных украинских детей могли удалить в США

Администрация президента США Дональда Трампа перестала финансировать инициативу по документированию предполагаемых военных преступлений России, которая в частности вела конфиденциальную базу данных с подробностями массовой депортации украинских детей. В результате исследователи, с которыми Госдепартамент «без лишнего шума» расторг договоры, потеряли доступ к базе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, инициативой руководила Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета. База данных о перемещении украинских детей включала в себя в том числе спутниковые снимки и биометрические данные, которые помогали установить личности и отслеживать местонахождение около 35 тысяч детей из Украины.

Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира» Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров Мир 15 минут чтения

«Они взяли 26 миллионов долларов из денег налогоплательщиков США, использованных для сбора данных о военных преступлениях, и выбросили их в мусорную корзину, включая досье на всех детей», — заявил неназванный источник Reuters. По его словам, эти действия помогут защитить Владимира Путина от судебного преследования.

При этом The Washington Post отмечает, что наибольшую тревогу у американских законодателей вызывает то, что базу могли и вовсе удалить после уведомления о прекращении деятельности проекта, которое, вероятно, затормозит деятельность по поиску пропавших детей и привлечению виновных в их похищениях к ответственности.

Патриархат сокращает жизнь Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире Общество 10 минут чтения

«У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были навсегда удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия. Этот жизненно важный ресурс нельзя потерять», — говорится в письме группы законодателей во главе с представителем Грегом Ландсманом, адресованном госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

Кроме того, законодатели считают, что если базу не удалили, а переместили, то ее содержимое может быть скомпрометировано, а цифровые судебные доказательства нельзя будет использовать в суде. Отмечается, что данные исследователей стали поводом для выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой в 2023 году.