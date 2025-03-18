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Мир

Южная Корея готовит робособак для штурма бункеров Ким Чен Ына

10:08 18.03.2025

В Южной Корее начались учения местных военных совместно с американскими, в ходе которых планируется отработать действия по блокированию и штурму северокорейских подземных коммуникаций. Для этого предполагается широко использовать беспилотники и специальных роботов-собак, передает южнокорейское издание Korea JoongAng Daily.

Как сообщается, в маневрах, которые продлятся четыре дня, примут участие около 370 военных. По данным издания, одной из причин, по которым южнокорейское и американское командования решили провести такие учения, стал недавний опыт израильской армии, которой пришлось штурмовать и зачищать обширную сеть тоннелей и подземных бункеров, построенных в секторе Газа палестинской группировкой ХАМАС.

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Маневры начались с запуска дронов, которые должны были провести разведку местности. Получив данные с беспилотников, в атаку двинулись механизированные подразделения южнокорейской армии. Их цель — уничтожить противника, охраняющего входы в туннели, и блокировать их. 

Изолировав противника под землей, бойцы армии Южной Кореи должны лишить его жизнеобеспечения, перекрыв водоснабжение, подачу электроэнергии и вентиляцию. После этого по плану должен начаться штурм подземных коммуникаций, во главе которого пойдут миниатюрные дроны и робособаки, которые, среди прочего, призваны подтвердить отсутствие химической опасности.

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По данным южнокорейской разведки, под столицей КНДР Пхеньяном и другими стратегическими объектами Северной Кореи прорыты тысячи туннелей, в том числе предназначенных для эвакуации северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Также под землей располагаются многочисленные бункеры, в том числе с хранилищами оружия массового поражения, которые соединены специальными линиями метро. Для возможного штурма этих сооружений в 2019 году в Южной Корее были созданы подземные вооруженные силы.

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