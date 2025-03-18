EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Появились новые улики в деле о смерти оскароносного актера и его жены

15:21 18.03.2025

Власти обнаружили новые улики, которые изменили хронологию событий в деле о смерти оскароносного актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы. Как выяснилось, Аракава несколько раз звонила в клинику после даты предполагаемой смерти. Об этом пишет Би-би-си.

В офисе шерифа округа Санта-Фе утверждают, что никогда не сообщали официальную дату смерти Аракавы, а лишь называли день, когда ее в последний раз видели живой. В начале марта окружной шериф Адан Мендоса рассказал, что 11 февраля женщина попала на запись с камер видеонаблюдения, когда ходила по магазинам. Судмедэксперт Хизер Джарелл, предположила, что Хэкмен умер через неделю после смерти своей супруги.

Сестры из рыжего дома
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
Криминал13 минут чтения

Теперь, получив доступ к звонкам Аракавы, офис шерифа выяснил, что 12 февраля женщина была еще жива и неоднократно звонила в клинику с просьбой о медицинской помощи. Сообщается, что в то утро пианистка совершила три звонка в Cloudberry Health, который оказывает медицинские консьерж-услуги. 

Директор клиники доктор Джозайя Чайлд рассказал Би-би-си, что ни Аракава, ни Хэкмен ранее не лечились в этом медучреждении. По его словам, Аракава позвонила в клинику и назначила визит к врачу на 12 февраля, однако позже отменила его, объяснив, что ей нужно ухаживать за мужем.

«Она позвонила и рассказала о заложенности носа, но не упомянула о нарушении дыхания, одышке или боли в груди», — сказал он.

По его словам, 12 февраля женщина снова несколько раз позвонила в клинику, чтобы записаться на прием, однако «так и не пришла». «Наш офис перезванивал ей несколько раз, но ответа так и не получил», — утверждает Чайлд.

«Я — большой извращенец»
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
Криминал14 минут чтения

Судмедэкспертиза ранее определила, что Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома — редкого респираторного заболевания, переносимого грызунами. Ее супруг, вероятно, умер 18 февраля — именно в этот день кардиостимулятор в последний раз зафиксировал его сердцебиение. По мнению экспертов, болезнь Альцгеймера могла помешать ему осознать, что его жена, с которой он прожил более 30 лет, была мертва.

В доме супругов также было найдено тело их собаки, которая, предположительно, умерла от голода.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Патриархат сокращает жизнь
Общество
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
10 минут чтения
Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Мир
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
8 минут чтения
А был ли котел, помогла ли труба
Политика
А был ли котел, помогла ли труба
И передает ли Путин «сигналы», переодевшись в форму охранника?
5 минут чтения
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Общество
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
15 минут чтения
«Я — большой извращенец»
Криминал
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
14 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования