Появились новые улики в деле о смерти оскароносного актера и его жены

Власти обнаружили новые улики, которые изменили хронологию событий в деле о смерти оскароносного актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы. Как выяснилось, Аракава несколько раз звонила в клинику после даты предполагаемой смерти. Об этом пишет Би-би-си.

В офисе шерифа округа Санта-Фе утверждают, что никогда не сообщали официальную дату смерти Аракавы, а лишь называли день, когда ее в последний раз видели живой. В начале марта окружной шериф Адан Мендоса рассказал, что 11 февраля женщина попала на запись с камер видеонаблюдения, когда ходила по магазинам. Судмедэксперт Хизер Джарелл, предположила, что Хэкмен умер через неделю после смерти своей супруги.

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Теперь, получив доступ к звонкам Аракавы, офис шерифа выяснил, что 12 февраля женщина была еще жива и неоднократно звонила в клинику с просьбой о медицинской помощи. Сообщается, что в то утро пианистка совершила три звонка в Cloudberry Health, который оказывает медицинские консьерж-услуги.

Директор клиники доктор Джозайя Чайлд рассказал Би-би-си, что ни Аракава, ни Хэкмен ранее не лечились в этом медучреждении. По его словам, Аракава позвонила в клинику и назначила визит к врачу на 12 февраля, однако позже отменила его, объяснив, что ей нужно ухаживать за мужем.

«Она позвонила и рассказала о заложенности носа, но не упомянула о нарушении дыхания, одышке или боли в груди», — сказал он.

По его словам, 12 февраля женщина снова несколько раз позвонила в клинику, чтобы записаться на прием, однако «так и не пришла». «Наш офис перезванивал ей несколько раз, но ответа так и не получил», — утверждает Чайлд.

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Судмедэкспертиза ранее определила, что Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома — редкого респираторного заболевания, переносимого грызунами. Ее супруг, вероятно, умер 18 февраля — именно в этот день кардиостимулятор в последний раз зафиксировал его сердцебиение. По мнению экспертов, болезнь Альцгеймера могла помешать ему осознать, что его жена, с которой он прожил более 30 лет, была мертва.

В доме супругов также было найдено тело их собаки, которая, предположительно, умерла от голода.