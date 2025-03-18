США отказались возвращать Франции статую свободы

Администрация президента США Дональда Трампа ответила на требование французского депутат Европарламента о возвращении во Францию статуи Свободы категорическим отказом. Об этом, как пишет издание Politico, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Абсолютно нет. Я бы посоветовала этому неназванному французскому политику низкого уровня вспомнить, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — заявила она на пресс-конференции, вероятно, намекая на роль США в войне против нацистской Германии. «Они должны быть благодарны», — добавила Левитт.

Сестры из рыжего дома Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день Криминал 13 минут чтения

С требованием вернуть Франции подаренную США статую Свободы ранее выступил французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн. «Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за требование научной свободы: “Верните нам Статую Свободы”», — заявил евродепутат.

Он напомнил, что после прихода Трампа к власти американское министерство здравоохранения и социальных служб уволило тысячи сотрудников, среди которых были как руководители, так и ученые-исследователи. Кроме того, администрация Трампа сократила исследовательские гранты по всей стране, что, по мнению экспертов, ставит под угрозу дальнейшее существование многих научно-исследовательских институтов. При этом Глюксманн отметил, что Франция будет рада поглотить исследовательский сектор Соединенных Штатов, если нынешняя американская администрация не планирует восстанавливать его финансирование.

Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников Мир 8 минут чтения

Статуя Свободы была подарена Соединенным Штатам Францией в 1880-х годах в знак закрепления дипломатических отношений, признания независимости США от Британской империи и отмены рабства. На изготовление статуи под руководством скульптора Огюста Бартольди ушло десять лет. В июне 1885 года статую доставили в США, а в октябре того же года состоялась официальная церемония открытия монумента, которую провел действующий на тот момент президент страны Гровер Кливленд. Статуя установлена на острове Свободы, расположенном в Верхней Нью-Йоркской бухте, примерно в трех километрах от острова Манхэттен. В 1984 году ее включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.