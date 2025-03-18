Служба доставки за долги выбросила окаменелости возрастом сотни миллионов лет

В США служба доставки UPS выбросила на свалку коллекцию окаменелостей возрастом около 380 миллионов лет. Об этом сообщает телеканала NBC, ссылаясь на профессора экологии и палеонтолога Университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси Мартина Беккера.
Последний заявил, что случившееся — следствие халатности руководства вуза, в связи с чем он подал на Университет в суд. В своем заявлении он сообщил, что потратил «сотни и сотни часов» на сбор в Нью-Джерси окаменелых останков морских беспозвоночных. Позже он планировал использовать свои находки для написания монографии вместе со своим коллегой.
Пред этим ученый собирался отправить собранную им коллекцию окаменелостей во Флориду. Для этого он упаковал более 200 предметов в 19 коробок, а затем отнес их в почтовое отделение университета, где передал начальнику почтового отделения Рэймонду Буну. Последнего Беккер указал в своем иске, как ответчика. Ученый утверждает, что, приняв посылки, Бун сообщил, что Беккер получит информацию об отслеживании груза и страховке. Однако эти данные ему так и не пришли, а спустя несколько недель коллега Беккера, который был адресатом посылок, сообщил, что он их так и не получил.
Пытаясь узнать, что произошло с его коллекцией, Беккер неоднократно связывался с Буном, на что тот отвечал, что «работает над этим вопросом». В какой-то момент Бун сказал, что посылки, отправленные Беккером, вероятнее всего, находятся в отделе почты по борьбе с мошенничеством.
Ученый обратился туда и получил ответ о том, что «посылки были выброшены на неопознанную свалку где-то в Нэшвилле, штат Теннесси» из-за того, что университет не оплатил необходимые квитанции.