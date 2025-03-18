Служба доставки за долги выбросила окаменелости возрастом сотни миллионов лет

В США служба доставки UPS выбросила на свалку коллекцию окаменелостей возрастом около 380 миллионов лет. Об этом сообщает телеканала NBC, ссылаясь на профессора экологии и палеонтолога Университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси Мартина Беккера.

Последний заявил, что случившееся — следствие халатности руководства вуза, в связи с чем он подал на Университет в суд. В своем заявлении он сообщил, что потратил «сотни и сотни часов» на сбор в Нью-Джерси окаменелых останков морских беспозвоночных. Позже он планировал использовать свои находки для написания монографии вместе со своим коллегой.

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Пред этим ученый собирался отправить собранную им коллекцию окаменелостей во Флориду. Для этого он упаковал более 200 предметов в 19 коробок, а затем отнес их в почтовое отделение университета, где передал начальнику почтового отделения Рэймонду Буну. Последнего Беккер указал в своем иске, как ответчика. Ученый утверждает, что, приняв посылки, Бун сообщил, что Беккер получит информацию об отслеживании груза и страховке. Однако эти данные ему так и не пришли, а спустя несколько недель коллега Беккера, который был адресатом посылок, сообщил, что он их так и не получил.

Пытаясь узнать, что произошло с его коллекцией, Беккер неоднократно связывался с Буном, на что тот отвечал, что «работает над этим вопросом». В какой-то момент Бун сказал, что посылки, отправленные Беккером, вероятнее всего, находятся в отделе почты по борьбе с мошенничеством.

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Ученый обратился туда и получил ответ о том, что «посылки были выброшены на неопознанную свалку где-то в Нэшвилле, штат Теннесси» из-за того, что университет не оплатил необходимые квитанции.