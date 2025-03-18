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Мир

Американские бизнесмены покупают ужины с Трампом

16:57 18.03.2025

Фонд поддержки Дональда Трампа Make America Great Again Inc. 15 марта провел в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде ужин, гости которого должны были внести миллион долларов. Об этом сообщило издание Wired со ссылкой на архив фотографий и видео с мероприятия.

По данным издания, на ужине в субботу также присутствовал близкий соратник Трампа Илон Маск. Гендиректор SpaceX и глава Департамента государственной эффективности был на встрече вместе с главой Neuralink Шивон Зилис, которая является матерью четверых из 14 известных детей Маска.

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Wired обратило внимание, что прошлый ужин с донорами MAGA, который состоялся 1 марта, был упомянут в официальном графике президента США. О мероприятии 15 марта публично объявлено не было, однако известно, что все выходные Трамп провел в своей резиденции.

Журналисты ознакомились с пригласительным билетом от имени MAGA на мероприятие в Мар-а-Лаго 1 марта. «Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального приглашенного оратора президента Дональда Дж. Трампа. Дополнительные сведения будут предоставлены после подтверждения участия. Заявки на участие будут приниматься в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. 1 000 000 долларов с человека», — сказано в письме.

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В примечании к приглашению организаторы уточняют: «Дональд Дж. Трамп появится на этом мероприятии только в качестве специального приглашенного оратора и не просит средств или пожертвований».

Ранее источники Wired сообщали, что личная встреча с Трампом в Мар-а-Лаго обходится крупным бизнесменам в пять миллионов долларов. 

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