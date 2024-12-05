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Общество

Мужчина до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу

18:24 05.12.2024

Суд в Свердловской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Первоуральск, чье имя не называется, который обвиняется в истязании и убийстве своей двухлетней падчерицы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

Мужчине предъявили обвинение по статьям об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего, истязаниях несовершеннолетнего с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, отмечается в пресс-релизе СК.

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По данным следствия, все эти действия мужчина совершил в период с октября по декабрь прошлого года. В сообщении СК сказано, что поводом для этого стало «отсутствие, по мнению фигуранта, безукоризненного послушания» его падчерицы 2021 года рождения. Мужчина посчитал, что девочка ведет себя ненадлежащим образом и захотел, чтобы она беспрекословно ему подчинялась.

С 3 по 5 декабря мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, избил падчерицу руками и ногами. Девочка получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте. Тело ребенка обнаружила ее мать, которая вызвала скорую помощь. Полиция задержала мужчину и отправила его под арест. На данный момент мужчине утвердили обвинительное заключение, и суд приступил к рассмотрению дела.

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В ноябре этого года стало известно, что в Кыргызстане 52-летнего мужчину заподозрили в похищении и убийстве своей падчерицы. Бывшая супруга мужчины утверждает, что он пошел на преступление из-за желания ей отомстить: женщина ушла от него из-за насилия и преследований.

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