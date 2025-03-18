Редких обезьян впервые сняли на видео

В Африке, на юге Нигерии зоологи смоги сделать 15 видео с участием красных колобусов дельты реки Нигер, обезьян исчезающего вида. Ученые установили камеры-ловушки и получили первые известные науке видеозаписи с этими редкими животными, сообщило издание Mongabay. Численность красного колобуса дельты реки Нигер сократилась за последние 30 лет в десятки раз и составляет менее 200 особей, уточнили журналисты.

Видео были записаны за несколько месяцев, начиная с конца прошлого года. На видео колобусы обследуют деревья, кормятся фруктами и листьями, пишет Mongabay. Зоологи рассказали, что сделанные камерами-ловушками записи позволят больше узнать о поведении и предпочтениях красных колобусов дельты Нигера, а затем разработать меры защиты этих животных.

Вид был открыт в начале 1990-х годов, тогда животных насчитывались десятки тысяч, они заселяли около полутора тысяч квадратных километров заболоченных лесов в западной части дельты реки Нигер. Однако к концу 2000-х популяция этих приматов сократилась более чем на 80%, а к середине 2010-х вид вымер в 12 лесах из 16, где обитал.

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В 2018 году вид получил статус находящегося на грани полного исчезновения. Главной причиной стали разливы добываемой здесь нефти, пишет издание. Разливы нефтепродуктов привели к загрязнению местных водоемов, и живущие здесь люди вместо рыболовства занялись охотой на обезьян и вырубкой лесов. На экосистему повлиял и конфликт местных жителей с нефтяными компаниями, дошедший до прямых вооруженных столкновений, сообщили журналисты.

В 2021 году в лесах дельты Нигера некоммерческая организация SW/Niger Delta Forest Project создала для защиты красных колобусов заповедник. Заповедником управляют местные жители, пишет Mongabay. Основательница и директор организации Рэйчел Икемех сообщила журналистам, что создание заповедника позволило спасти редких приматов буквально в последний момент. По ее словам, численность представителей вида начала увеличиваться и сейчас примерно вдвое выше, чем была четыре года назад. Однако точную оценку популяции только предстоит провести, добавила Икемех.

Красные колобусы — род диких обезьян семейства мартышковых. В роду насчитываются 15 видов, почти все они обитают во влажных тропических лесах. Международный союз охраны природы относит большинство видов красных колобусов к вымирающим и находящимся на грани полного исчезновения.

В журнале Conservation Letters прошлой осенью было опубликовано исследование международной группы ученых, согласно которому красные колобусы чаще других обитателей джунглей страдают от браконьеров. По состоянию популяций этого рода обезьян можно судить о здоровье всей африканской лесной экосистемы, а охрана красных колобусов поможет защитить множество других видов, сделали вывод авторы исследования.