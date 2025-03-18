Мясо енотов и лис продают под видом баранины и говядины в ресторанах Китая

Журналисты китайской газеты The Paper выявили масштабную коммерциализацию поддельного мяса в стране. По данным газеты, мясо енотов или лис, выращенных для производства меха, подают в ресторанах Китая под видом говядины, баранины или кролика. На расследование обратил внимание Oddity Central.
Сообщается, что животноводческие фермы в регионах Таншань, Хэбэй, Вэйфан, Линьи и Шаньдун продают тушки енотов и лис с удаленными внутренними органами и подкожным жиром, выдавая их за говядину, баранину или мясо кролика. Для того, чтобы затруднить идентификацию, многие продавцы даже тушат и жарят фальшивое мясо, а затем замораживают его и продают в рестораны.
Тем временем, эксперты предупреждают: гормоны и лекарства, используемые при разведении животных для производства меха, а также патогены, которые они переносят, делают их мясо чрезвычайно опасным для потребления. В Китае продажа туш таких животных, выращенных в антисанитарных условиях, запрещена законом. Несмотря на это, многие фермы продолжают реализовывать их либо частным покупателям, либо через онлайн-платформы.
Такие тушки весят от 3 до 3,5 килограммов, а их стоимость составляет примерно 20 юаней (2,80 долларов США), рассказал один из продавцов, который не подозревал, что говорит с журналистом под прикрытием. Один из жителей деревни, занимающийся продажей нелегального мяса, рассказал The Paper, что он и другие участники этого бизнеса используют так называемую «мясную эссенцию», которая кардинально меняет вкус.
«У нас есть говяжья эссенция для говядины, баранья — для баранины, добавление которых полностью меняет вкус, и вы уже не сможете почувствовать разницу», — объяснил мужчина.
В расследовании говорится, что наибольшее количество поддельного мяса продается в ноябре и декабре, когда обычно собирают мех. Некоторые продавцы замораживают мясо или перерабатывают его в корм для животных или масло.