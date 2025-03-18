Оскароносный мультфильм спровоцировал повышенный спрос на черных котов

Черные коты стали пользоваться большим спросом в Бразилии среди тех, кто хочет взять животное из приюта. Это произошло после того, как полнометражный мультфильм «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» и стал популярным в стране. Об этом сообщает местное издание Metropoles.

Как пишет издание, тренд запустила одна из пользовательниц соцсети Х, которая пыталась пристроить двух черных котят. В своем посте она написала, что это коты «типа Флоу» (так звучит название мультфильма на английском языке — Прим. «Холода»). Также к посту пользовательница Х прикрепила картинку с фотографиями котят и изображением главного героя мультфильма, который держит в лапе статуэтку «Оскара».

Сестры из рыжего дома Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день Криминал 13 минут чтения

После этого многие жители Бразилии стали называть своих котов Флоу, отмечает Metropoles. «Только сегодня я видел, как три человека называли черных котят Флоу, и теперь я не могу иначе это воспринимать. Теперь всякий раз, когда я вижу черного котенка, мне автоматически приходит на ум: “О, это флоузик”», — написал один из пользователей соцсетей.

По данным Института животных Ампары, крупнейшей в Бразилии организации по защите животных, черных котов гораздо сложнее найти дом из-за суеверий, поскольку эти животные ассоциируются с невезением. Тем не менее в организации заявили, что мультфильм «изменил реальность» для этих животных.

Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников Мир 8 минут чтения

Ранее в России сообщалось о похожей тенденции. В 2021 году РИА «Новости» писало, что черных котов забирают из приютов в три раза реже, чем животных белого или рыжего цвета. Тогда это тоже связали с суевериями и с убежденностью людей в том, что черные коты более опасные.