Канадскую актрису две недели удерживали на границе США

Предпринимательница и канадская актриса Жасмин Муни рассказала, что в начале марта ее арестовали на южной границе США и удерживали почти две недели в «нечеловеческих условиях» из-за проблем с рабочей визой. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, актрису задержали 3 марта на пограничном переходе Сан-Исидро между Мексикой и Сан-Диего с неполным заявлением на получение рабочей визы. Сообщается, что рабочая виза 35-летней гражданки Канады в США была аннулирована еще в ноябре во время ее путешествия из Ванкувера в Лос-Анджелес. После этого женщина попыталась подать новое заявление.

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Актриса рассказала в интервью ABC, что первую визу она получила на пограничном переходе Сан-Исидро по совету адвоката из Лос-Анджелеса, который встретил ее на границе. The Guardian отмечает, что, возможно, она рассчитывала оформить визу там же во второй раз.

Мать актрисы Алексис Иглс утверждает, что сотрудники Таможенно-пограничной службы США не дали ее дочери возможности исправить заявление или вернуться в Канаду, а сразу взяли под стражу. Отмечается, что Муни не обвинялась ни в каких преступлениях и не имела судимостей.

По словам Иглс, ее дочь провела под арестом три ночи, а затем была переведена в Центр содержания под стражей Сан-Луис в Аризоне. «Их разместили вместе в одной бетонной камере без естественного освещения, с флуоресцентными лампами, которые никогда не выключаются, без ковриков, без одеял и с ограниченным количеством туалетов», — рассказала она.

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Женщина добавила, что каждый раз, когда Муни переводили в другую камеру, ее заковывали в наручники и цепи. Сама актриса рассказала в интервью ABC 10, что была потрясена условиями содержания в частной тюрьме.

«Я никогда в жизни не видела ничего настолько бесчеловечного. Меня поместили в камеру, и в течение двух с половиной дней мне пришлось спать на коврике без одеяла и подушки, накрывшись алюминиевой фольгой, словно мертвое тело», — вспоминает она.

По данным The Guardian, Муни освободили в минувшие выходные, и ранним утром в субботу она приземлилась в международном аэропорту Ванкувера. Актриса вернулась домой и написала в Instagram, что чувствует себя так, словно сбежала из «глубоко тревожного психологического эксперимента».



