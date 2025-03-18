EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ребенку ампутировали пальцы из-за случайно заснувшей с феном матери

14:03 18.03.2025

Жительницу Тайваня приговорили к пяти месяцам заключения и штрафу в размере 150 тысяч тайваньских долларов (более 4,5 тысяч долларов США) по делу о причинении вреда своей дочери по неосторожности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, еще в сентябре 2023 года женщина попыталась высушить феном постель своей новорожденной дочери и случайно заснула. Она проснулась лишь спустя три часа. Все это время ноги ребенка подвергались воздействию фена и покрылись волдырями. Ее мать вызвала скорую помощь и отправилась с дочерью в больницу.

Сестры из рыжего дома
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
Криминал13 минут чтения

Там врачи установили, что 15% тела ребенка было в ожогах, которые привели к необратимому повреждению тканей, несмотря на лечение. В результате девочке пришлось ампутировать мизинец, средний и безымянный пальцы на левой ноге.

После этого началось судебное разбирательство, во время которого женщина объяснила то, что она заснула, приемом медикаментов от послеродовой депрессии. По ее словам, она думала, что держала температуру фена под контролем, и не ожидала, что устройтсво может вызвать настолько серьезные ожоги.

Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
Мир8 минут чтения

Однако судья подчеркнул, что женщина как основной опекун девочки должна была «тщательно оценить вероятность» того, что ребенок может непреднамеренно перевернуться в кровати. Также суд заявил, что появление ожогов от длительного использования фена является общеизвестной информацией.

В то же время прокурор признал, что ампутация пальцев девочки, хоть и доставит некоторые сложности при ходьбе, не будет считаться неизлечимой травмой при уровне современной медицины.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Патриархат сокращает жизнь
Общество
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
10 минут чтения
Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Мир
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
8 минут чтения
А был ли котел, помогла ли труба
Политика
А был ли котел, помогла ли труба
И передает ли Путин «сигналы», переодевшись в форму охранника?
5 минут чтения
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Общество
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
15 минут чтения
«Я — большой извращенец»
Криминал
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
14 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования