EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Актер из «Белого лотоса» пожаловался на двойные стандарты в кино из-за постельных сцен

00:48 18.03.2025

Актер Джейсон Айзекс, известный по ролям в серии фильмов о Гарри Поттере и в сериале «Белый лотос», раскритиковал зрителей и журналистов за отношение к мужчинам, которые снимаются в постельных сценах. Его слова приводит издание The Independent со ссылкой на материалы интервью, которое Айзекс дал CBS Mornings.

Актер отказался отвечать на вопрос ведущих, использовал ли он реквизит для съемок сцены в «Белом лотосе», в которой его персонаж предстает обнаженным. Айзекс заявил, что считает несправедливой ситуацию, когда появление мужчин в постельных сценах вызывает большой интерес публики, в то время как актрисам задают гораздо меньше вопросов.

«Я — большой извращенец»
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
Криминал14 минут чтения

Для подтверждения своей позиции он привел пример получившей премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» актрисы Майки Мэдисон. Айзекс заявил, что не припоминает обсуждения постельных сцен с ее участием, а вопросы мужчинам-актерам он охарактеризовал как «одержимость пенисами». Вместо обсуждения реквизита для съемок он предложил вернуться к обсуждению содержания «Белого лотоса».

Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
Криминал11 минут чтения

Ранее Айзекс рассказал о том, что его почти десять лет преследовала молодая женщина, которая заставила актера постоянно опасаться за свою жизнь. По его словам, полиция не воспринимала жалобы всерьез, несмотря на то, что однажды сталкершу задержали на пороге дома актера.

Правоохранители считали, что у женщины и Айзекса есть роман, а на просьбы о помощи отвечали советами «просто вырубить ее» или сменить имя и профессию. Он охарактеризовал помощь полицейских как «практически бесполезную». По словам Айзекса, его тревожит, что та самая женщина может прочитать интервью. Он также предположил, что по мотивам его истории можно было бы снять фильм.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Мир
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
8 минут чтения
А был ли котел, помогла ли труба
Политика
А был ли котел, помогла ли труба
И передает ли Путин «сигналы», переодевшись в форму охранника?
5 минут чтения
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Общество
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
15 минут чтения
«Я — большой извращенец»
Криминал
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
14 минут чтения
Месяц без трусов 
Общество
Месяц без трусов 
Я не выходила из палаты, взвешивала свою мочу, не могла есть без слез из-за боли и похудела на 15 килограммов. Все из-за пересадки костного мозга
22 минуты чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования