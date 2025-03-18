Актер из «Белого лотоса» пожаловался на двойные стандарты в кино из-за постельных сцен

Актер Джейсон Айзекс, известный по ролям в серии фильмов о Гарри Поттере и в сериале «Белый лотос», раскритиковал зрителей и журналистов за отношение к мужчинам, которые снимаются в постельных сценах. Его слова приводит издание The Independent со ссылкой на материалы интервью, которое Айзекс дал CBS Mornings.

Актер отказался отвечать на вопрос ведущих, использовал ли он реквизит для съемок сцены в «Белом лотосе», в которой его персонаж предстает обнаженным. Айзекс заявил, что считает несправедливой ситуацию, когда появление мужчин в постельных сценах вызывает большой интерес публики, в то время как актрисам задают гораздо меньше вопросов.

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Для подтверждения своей позиции он привел пример получившей премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» актрисы Майки Мэдисон. Айзекс заявил, что не припоминает обсуждения постельных сцен с ее участием, а вопросы мужчинам-актерам он охарактеризовал как «одержимость пенисами». Вместо обсуждения реквизита для съемок он предложил вернуться к обсуждению содержания «Белого лотоса».

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Ранее Айзекс рассказал о том, что его почти десять лет преследовала молодая женщина, которая заставила актера постоянно опасаться за свою жизнь. По его словам, полиция не воспринимала жалобы всерьез, несмотря на то, что однажды сталкершу задержали на пороге дома актера.

Правоохранители считали, что у женщины и Айзекса есть роман, а на просьбы о помощи отвечали советами «просто вырубить ее» или сменить имя и профессию. Он охарактеризовал помощь полицейских как «практически бесполезную». По словам Айзекса, его тревожит, что та самая женщина может прочитать интервью. Он также предположил, что по мотивам его истории можно было бы снять фильм.