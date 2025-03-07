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Мир

Актер из «Гарри Поттера» рассказал о десятилетнем преследовании со стороны женщины

21:38 07.03.2025

Британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший в фильмах серии о Гарри Поттере и сериале «Белый лотос», рассказал журналистам, что его почти десять лет настойчиво преследовала молодая женщина. Полиция не воспринимала жалобы на сталкершу всерьез, сказал актер. Интервью опубликовало развлекательное приложение к британской газете The Independent.

61-летний Айзекс рассказал, что впервые заметил сталкершу 27 лет назад, в 1998 году. «Я боялся, что мой дом сожгут или меня зарежут», — признался актер. Однажды ночью полицейские задержали эту женщину возле дома Айзекса, на затем отпустили — и затем она снова появилась на пороге, стуча в парадную дверь.

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В другой раз после подобного инцидента полиция предложила актеру сменить имя и профессию, чтобы скрыться от преследовательницы. Один из офицеров посоветовал «просто вырубить ее». «Они продолжали настаивать, что у меня, должно быть, с этой женщиной роман. А я никогда с ней не встречался», — сказал журналистам Айзекс.

По словам актера, его тревожит, что та самая женщина может прочитать это интервью. «Я сходил с ума от происходившего», — заявил Айзекс журналистам. «Мне следовало бы снять об этом фильм. Фильм “Олененок”, может быть, чуть более драматичен, но ненамного», — привел пример актер.

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Айзекс также рассказал британской газете о реакции Голливуда на начало нового президентского срока Дональда Трампа. По словам актера, даже публично осуждавшие политика коллеги в последнее время стали меньше говорить о президенте — в том числе «ненавистник Трампа Роберт Де Ниро». «Все отдают дань уважения новому королю. Все корпорации избавляются от отделов DEI. Самоцензура более заметна, чем цензура. Это время в духе Сталина», — сказал Айзекс.

На счету актера около 200 работ в кино. Он родился в еврейской семье в британском Ливерпуле, пишет газета. В «Гарри Поттере» Айзекс играл главу попечительского совета Хогвартса Люциуса Малфоя, а позже отметился ролью маршала Георгия Жукова в комедии «Смерть Сталина». Недавно актер снялся в посвященном Анне Политковской фильме «Слова войны», где играет мужа российской журналистки. Фильм должен выйти на экраны 2 мая.

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