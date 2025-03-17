Дипломаты рассказали о самых странных обращениях от россиян

Генеральное консульство России в Дубае в своем телеграм-канале поделилось списком самых странных обращений, которые поступали дипломатам от россиян. К перечню редакторы канала добавили мем про скорость реагирования на запросы граждан.

Дипломаты рассказали, что россияне просили разогнать клопов в отеле, очистить пляж от нефти, поменять полотенца в номере и заставить сотрудников столовой выдавать больше джема. Они попросили россиян «беречь себя и не нервничать по пустякам» и разрешить сотрудникам генконсульства «не нервничать по пустякам» соотечественников в Дубае.

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Ранее дипломаты уже рассказывали, что к ним обращаются россияне с просьбой помочь решить финансовые проблемы. Они посоветовали соотечественникам не жить по принципу: «Гуляй рванина! Пусть весь Тамбов видит как мы красиво отдыхаем!». Также редакторы канала посоветовали заранее оформить медицинскую страховку и убедиться в надежности страховой компании, иначе, как отметили в соцсети генконсульства, «вы сами захотите оторвать себе больную ногу за бесплатно».

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Контент телеграм-канала дубайского генконсульства России отличается от других официальных аккаунтов российских диппредставительств неформальным подходом к общению с аудиторией. Например, в феврале 2025 года в гайде по расторжению брака за границей редакторы канала пошутили про «отчисления будущей бывшей жене», а сам текст начали с фразы: «не зря мама говорила Вам не жениться на Маринке».

Инструкции и тексты в телеграм-канале дубайского генконсульства часто сопровождаются мемами, в том числе и про российских силовиков. При этом в других социальных сетях этого же дипломатического представительства контент соответствует обычному стилю общения представителей МИД с гражданами России.