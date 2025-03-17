15-летняя девочка сбежала от «мужа» после пяти дней изнасилований

В городе Абай Карагандинской области отчим насильно выдал «замуж» 15-летнюю падчерицу. Через пять дней она сбежала от «мужа» к родному отцу и рассказала об изнасилованиях. Об этом сообщает проект «НеМолчи», куда обратился дядя девочки.

По данным проекта, «мужу» девочки 38 лет. После ее побега она вместе с отцом, у которого есть проблемы с сердцем, подала заявление в полицию, однако изначально его не хотели принимать и назначать необходимые экспертизы.

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«Предполагаем, что тянут время. После нашего вмешательства и помощи ювенальной полиции отправили девочку на экспертизу в Караганду, но сопровождающий следователь неверно оформил документы, и девочку вернули обратно без экспертизы. И это опять время!» — отмечает «НеМолчи». При этом, как пишет проект, «муж» девочки и его «соратники» караулят у дома ее отца и пытаются его запугать.

Проект потребовал от полиции и прокуратуры Казахстана взять дело на контроль и посоветовал потерпевшей обратиться в Комитет национальной безопасности. «Это очень серьезное преступление и на фоне радикального отношения к вере», — добавили в проекте.

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Вскоре «НеМолчи» сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об изнасиловании (ч.3 ст. 120 УК). «Мужа» девочки задержали и отправили в изолятор временного содержания. Кроме того, расследование намерены провести и в отношении матери девочки.

Ранее стало известно, что в Бангладеше начались массовые протесты после изнасилования и смерти восьмилетней девочки. Сообщалось, что она осталась ночевать в доме у старшей сестры, 18-летний муж которой, а также его родители и брат насиловали девочку всю ночь. Девочку доставили в больницу, где она вскоре умерла после трех остановок сердца.