Смерть восьмилетней девочки после изнасилования вызвала бурные протесты

В государстве Бангладеш вспыхнули ожесточенные протесты из-за изнасилования и смерти восьмилетней девочки. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что 5 марта восьмилетняя девочка осталась ночевать в доме своей старшей сестры в городе Магура. Согласно судебным документам, в ту ночь девочку изнасиловали и продолжали это делать вплоть до самого утра. Подозреваемыми в совершении преступления стали 18-летний муж старшей сестры девочки, а также его родители и брат. Всех арестовали и поместили под стражу на время следствия.

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Девочку привезли в Дакку, столицу государства, и госпитализировали 8 марта, пишет издание. На протяжении шести дней нахождения в Объединенном военном госпитале, ребенок находился в критическом состоянии.

В заявлении правительственного департамента межведомственных связей с общественностью (ISPR) говорится, что девочка умерла 13 марта около 13:00 по местному времени после трех остановок сердца. «Хотя врачам дважды удавалось стабилизировать состояние, сердце не удалось запустить после третьего эпизода», — сообщили в ISPR.

Мать девочки, имя которой не называется заявила местным СМИ: она до последнего верила в то, что ее дочь выживет. «Если бы она выжила, я бы больше никогда не отпустила ее одну», — сказала она.

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По данным издания, узнав о смерти ребенка, «разъяренная толпа людей» направилась в дом, где, как утверждается, произошел инцидент, и подожгла его. Яростные протесты также устроили на территории стадиона в городе Магура, куда приземлился армейский вертолет с телом девочки. Начальник полицейского участка Айюб Али, заявил, что власти изо всех сил пытались взять ситуацию под контроль, пишет местное новостное издание The Daily Star.

Сообщается, что похороны девочки прошли в 19:30 по местному времени. Перед этим тысячи людей собрались на главной площади города, чтобы совершить джаназа-намаз — молитву, совершаемую перед погребением тела мусульманина.

По данным Би-би-си, в Университете Дакки прошли поминки девочки, после чего состоялся марш протеста и выступления студенток. Многие протестующие требовали от правительства ускорить правосудие для пострадавших от изнасилования и реформировать законы, касающиеся безопасности женщин и детей.

По словам юридического советника Асифа Назрула, судебное разбирательство по делу об изнасиловании и убийстве должно начаться в течение ближайших семи дней.