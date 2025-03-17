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Мир

Россиянка погибла во время схода лавины в Казахстане

15:53 17.03.2025

В районе Левого Талгара в Казахстане выше перевала ледника Богдановича сошла снежная лавина, в результате чего погибла 34-летняя россиянка, имя которой не называется. Об этом сообщает Orda со ссылкой на МЧС Казахстана.

О сходе лавины на высоте 3160 метров сообщил диспетчер алматинского горнолыжного курорта «Шымбулак». Это произошло около трех часов дня по местному времени (около 13:00 по московскому времени). На место отправили пятерых спасателей и кинолога с собакой, сообщила служба спасения Алматы.

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Позже в МЧС заявили, что сход лавины спровоцировали фрирайдеры — те, кто катается на сноуборде или горных лыжах за пределами оборудованных для этого трасс. «Три фрирайдера подрезали склон, вызвав лавину. Двое выбрались сами, одного человека нашли погибшим», — сообщили спасатели. 

Orda отмечает, что недавно «Казгидромет» объявил о штормовом предупреждении и высоком риске схода лавин на горнолыжном курорте. В период с 15 по 17 марта специалисты рекомендовали ограничить доступ людей в потенциально опасные зоны.

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О состоянии и личностях двух пострадавших от схода лавины человек пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что двое туристов из России погибли на Филиппинах. Они отправились на катере к острову Верде с местным инструктором по дайвингу, всего на судне было четыре россиянина. Во время погружения их унесло в сторону, однако двоим туристам и инструктору удалось вернуться на катер, в то время как двое других пропали без вести. Через несколько часов одного из них нашли без сознания и доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. На второго туриста напали акулы.

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