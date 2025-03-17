Россияне обвинили власти европейской страны в невыдаче ВНЖ

65 российских оппозиционеров и активистов более года ждут получения испанского ВНЖ, который им якобы пообещали в МИД страны, сообщает местное медиа El Mundo. Россияне утверждают, что чиновники обещали выдать визы и ВНЖ 206 россиянам, в МИД Испании это опровергают.

Чиновники заявили испанскому изданию El Pais, что «возможность приезда более двухсот человек никогда не рассматривалась на политическом уровне». По мнению журналистов, причиной может то, что сотрудники МИД работали над этим вопросом без ведома «ближайших соратников министра иностранных дел Хосе Альбареса». Активисты опровергли эту версию.

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Источники журналистов подтвердили, что ВНЖ получили только двое россиян «по просьбе МИД», после этого координатору группы, директору центра стратегических коммуникаций Free Russia Foundation Егору Куроптеву, перестали отвечать на запросы. Активисты и оппозиционеры отметили, что приехали в Испанию только из-за обещания получения ВНЖ по упрощенной процедуре.

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Сам Куроптев утверждает, что начал переговоры с испанским МИД еще летом 2023 года, когда ему пообещали выдать ВНЖ для 206 человек. В Испанию приехали 65 человек, часть из которых более полугода находится в стране без легального статуса и не может арендовать жилье на длительный срок, открыть банковскую карту и получить неотложную медицинскую помощь.

Уточняется, что 14 россиян подали заявление на резидентство по гуманитарным основаниям, восемь из них уже получили отказы.