Жители Скандинавии получили памятки по выживанию в войне

Власти Швеции 18 ноября разослали жителям несколько миллионов брошюр с инструкциями по выживанию и грамотному поведению в первые дни войны или кризиса. Похожую памятку сегодня опубликовали власти Финляндии, а недавно жителей оповестили в Норвегии и Дании, сообщает Русская служба Би-би-си.

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В инструкциях жителям Швеции объясняют, как подготовиться к автономному выживанию в течение трех дней. Жителей просят запастись водой, консервами и овощами. Памятка нужна, чтобы «встряхнуть» людей и напомнить им, что война возможна, — объяснил рассылку профессор шведской Академии обороны Илмари Каихко.

Власти Норвегии просят жителей сделать запасы продуктов на неделю и положить в аптечки таблетки йода на случай ядерной войны или катастрофы. Финляндия не стала печатать буклеты, и выпустила только цифровую версию. Финнам среди прочего советуют приготовиться к выживанию без электричества в 20-градусный мороз.

Жителям Литвы в октябре также разослали памятки «Если кризис или война: как действовать?» от Министерства обороны. В брошюре перечислены советы по выживанию в первые три дня войны и борьбе с дезинформацией. Власти Латвии публиковали буклет «72 часа», в Эстонии эта инструкция называется «Будь готов!»

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