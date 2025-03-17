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Мир

Основы для макияжа могут быть опасны для здоровья

18:40 17.03.2025

Служба по охране прав потребителей Гонконга сообщила, что почти 95 процентов основ под макияж (праймеров) содержат вещества, которые могут навредить окружающей среде, нарушить работу эндокринной системы или вызвать аллергию. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Эксперты ведомства проверили 37 праймеров, предназначенных для нанесения перед основным тональным средством. По мнению специалистов, полностью безопасной оказалась продукция лишь двух брендов.

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Исполнительный директор Совета потребителей Джилли Вонг Фунг-хан призвала выбирать косметику осторожнее и использовать продукты с простым составом либо пользоваться лосьонами вместо праймеров. ««Женщинам, планирующим забеременеть, беременным или кормящим грудью, следует избегать продуктов, содержащих потенциальные нарушители эндокринной системы», — предупредила чиновница.

В 20 средствах эксперты обнаружили УФ-фильтры, которые могут нарушить работу эндокринной системы. 15 праймеров содержали этилгексилметоксициннамат, который, по данным научного комитета Европейского союза по безопасности потребителей, вызывает гормональные нарушения. В составе четырех праймеров были другие УФ-фильтры с похожим эффектом: гомосалат и октокрилен.

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Ученые сослались на Датский совет потребителей, который сообщил, что эти три вещества влияют на половые гормоны, могут ухудшать фертильность, вызывать нарушения развития половых органов у новорожденных, провоцировать преждевременное половое созревание, повышать риск рака груди у женщин или яичка — у мужчин.

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