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Мир

В Саудовской Аравии задержали десятки иностранцев за «безнравственные действия»

20:09 17.03.2025

Власти Саудовской Аравии задержали более 50 иностранцев, подозреваемых в проституции и «безнравственных действиях» в массажных салонах, а также в принуждении женщин и детей к попрошайничеству, сообщила Financial Times. Впервые с 2016 года в стране возродили специальное подразделение полиции по борьбе с «аморальным поведением», рассказала газета.

Подразделение Министерства внутренних дел для борьбы с «общественной безопасностью и торговлей людьми» распорядился создать наследный принц Мухаммед бин Салман. Сотрудники подразделения задержали 11 женщин, обвинив в проституции. Впервые за более чем десять лет власти Саудовской Аравии публично признали существование этой практики, сообщила FT.

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Инициатива принца породила в стране сравнения нового подразделения с Комитетом по поощрению добродетели и предотвращению порока, рассказали журналисты. Это была религиозная полиция, которая до середины 2010-х отличалась жестким контролем за соблюдением строгого морального кодекса и жесткой гендерной сегрегации. Именно принц Мухаммед лишил полицию многих полномочий в 2016 году, пишет FT.

С тех пор фактический правитель страны продвигает агрессивную программу диверсификации экономики и смягчения строгих социальных и религиозных нравов, отменив, например, сохранявшийся десятилетия запрет на кинотеатры и музыкальные концерты. В 2019 году правительство объявило о появлении закона об «общественных приличиях», но он строго не соблюдался.

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Обозреватель полуофициальной газеты Okaz Халид аль-Сулейман заявил, что «подразделение общественной безопасности» было создано в ответ на рост числа нарушений, «связанных с моралью и сексом», включая рекламу в социальных сетях.

«Наша страна имеет особую религиозную и социальную идентичность как родина ислама, и никто не должен искажать образ саудовского общества, сложившегося за многие годы как общество, в котором доминируют моральные и социальные ценности высокого уровня», — написал аль-Сулейман.

С распространением новых видов экономической деятельности, таких как туризм, быстрыми социальными изменениями и появлением большого числа иностранных рабочих, власти Саудовской Аравии столкнулись с ростом наркомании и проституции, пишет FT. По данным журналистов, отдельные факты свидетельствуют о том, что ослабление визовых ограничений и ограничения свободы женщин способствовало развитию секс-торговли.

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