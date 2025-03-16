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Мир

США лишают СМИ финансирования из-за «антитрамповского» контента

12:14 16.03.2025

Администрация президента США Дональда Трампа объяснила необходимость мер по сокращению персонала и фактической приостановке работы радиокомпании «Голос Америки», пресс-релиз размещен на сайте Белого дома. Работа СМИ в нем охарактеризована как «радикальная пропаганда».

Текст официального заявления также содержит цитаты бывших сотрудников «Голоса Америки» и краткие характеристики отдельных материалов и новостей, которые представители Белого дома дают самостоятельно. Среди прочего администрацию и журналистов обвинили в увольнении репортеров «под давлением китайского правительства» и публикации «антитрамповского контента».

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Белый дом заявляет, что решение Трампа позволит налогоплательщикам «не платить за радикальную пропаганду», а название СМИ в заголовке пресс-релиза перефразировано в формулировку «голос радикальной Америки». В перечне примеров «радикальности» материалов журналистов содержится также текст о проблемах трансгендерных людей, которые пытались получить убежище в США, обвинение в создании «благоприятного» контента для кандидата на выборах президента США в 2020 году от Демократической партии Джо Байдена и цензура по отношению к описаниям действий группировки ХАМАС.

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14 марта Дональд Трамп подписал указ, предписывающий сократить функции и персонал правительственного агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует несколько СМИ, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». Руководство агентства должно представить отчет о сокращениях уже 21 марта.

16 марта агентство Reuters сообщило о полной остановке финансирования «Голоса Америки» и «Радио Свобода», а также об отправке сотрудников СМИ в отпуск. Некоторые из сотрудников СМИ заявили Reuters о блокировке доступов к корпоративным аккаунтам и счетам. Журналисты также сообщают о приостановке вещания, однако в русскоязычных социальных сетях «Голоса Америки» продолжают выходить новые публикации.

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