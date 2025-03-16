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Мир

Рыбака спасли после трех месяцев в открытом море

18:46 16.03.2025

61-летнего рыбака из Перу Максимо Напу спасли после трех месяцев, проведенных в открытом море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ. Его лодку вынесло в Тихий океан во время шторма.

Напа собирался провести две недели на рыбалке, на его лодке не было радиомаяка, отмечает The Guardian. Из-за сильного течения и плохих погодных условий он оказался в открытом море уже на десятый день своего плавания с почти исчерпанными запасами продуктов. Мужчине пришлось питаться тараканами, птицами и черепахами.

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Журналисты сообщают, что последние 15 дней Напа провел без еды, употребляя только дождевую воду. Его обнаружил эквадорский корабль в тысяче километров от берега, мужчина находился в критической физической форме и страдал от обезвоживания.

Он заявил, что выжить ему помогли ежедневные мысли о семье, особенно о двухмесячной внучке. Власти Перу подтвердили, что Напе были назначены дополнительные медицинские обследования, после которых он уже находится в удовлетворительной физической форме.

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Ранее в России спасли 46-летнего Михаила Пичугина, которые два месяца дрейфовал на катамаране в Охотском море. По его словам, судно также сбилось с курса из-за шторма, а затем осталось без связи. Из-за этого находившемся на ней людям пришлось питаться сухой вермишелью и размягченным горохом, до спасения дожил только один из трех пассажиров катамарана.

Спастись ему помогли светоотражатели, которые заметили местные рыбаки. В последствии, как сообщала «Российская газета», власти предъявили ему обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК). Следователи посчитали, что действия Пичугина привели к смерти двух людей по неосторожности. Мужчина признал только вину в отходе от берега на расстояние, превышающее допустимое по Водному кодексу.

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