Спасенный в Охотском море путешественник рассказал о двух месяцах выживания на лодке

Михаил Пичугин, спасенный рыбаками накануне в Охотском море, рассказал о том, как погибли его брат и племянник, а также о том, что помогло выжить ему самому.

Катамаран «Байкат 470», на котором Пичугин вместе с 49-летним братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей отправились к Шантарским островам, на обратном пути в город Оха попал в шторм и сбился с курса. Связь с лодкой пропала, а ее поиски продолжались более двух месяцев. Когда рыбаки нашли катамаран, выяснилось, что выжить удалось только Пичугину.

Он рассказал, что первым умер подросток Илья. Это произошло в начале сентября. К этому моменту они дрейфовали в открытом море уже несколько недель, питаясь сухой вермишелью и размоченным горохом. Об этом пишет телеграмм-канал Baza: по его данным, организм Ильи перестал принимать эту пищу и он умер от голода и истощения.

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При этом в СМИ появилось несколько версий гибели брата Пичугина Сергея, в каждой из которых издания ссылаются на слова выжившего. Так, Baza сообщает, что после смерти Ильи мужчины дрейфовали в открытом море еще около трех недель. За это время у них начали образовываться пролежни. Чтобы облегчить боль, Сергей попытался помыться и упал за борт. Пичугину удалось вытащить его, но тот вскоре умер, вероятно, от переохлаждения.

В свою очередь, «Камчатка-Информ» также, как утверждается со слов Пичугина, пишет, что после смерти Ильи Сергей «сошел с ума», кричал и несколько раз выпрыгивал из лодки, после чего Пичугину приходилось вылавливать его и отогревать теплом собственного тела.

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Самому Пичугину удалось продержаться в море 67 дней. Телеграм-канал Shot сообщил, что оставаться на плаву в шторм катамарану помогал плавучий якорь.

«С Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но “Монгол” спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — цитирует РИА «Новости» Пичугина.

Спастись Пичугину также помогли размещенные им на лодке светоотражатели. Именно их заметили проходившие мимо рыбаки, которые сначала приняли лодку за промысловый буй. Лишь подойдя ближе, они увидели размахивающего руками Пичугина. До передачи врачам его, как пишет телеграм-канал «112», отпаивали куриным бульоном. Как сообщалось, за время, проведенное в море, Пичугин похудел на 50 килограммов. После спасения он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего прокуратура завела дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).