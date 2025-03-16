Власти Сербии могли применить звуковое оружие против протестующих

Сербские оппозиционеры обвинили власти страны в использовании звукового оружия, сообщает местное медиа НИН со ссылкой на заявление «Белградского центра по правам человека». МВД Сербии и президент страны Александр Вучич это отрицают.

15 марта протестующие студенты и партия «Сербский центр» заявили, что силовики применили звуковое оружие во время минуты молчания, объявленной протестующими во время акции протеста против действий властей. Они считают, что действие именно этого спецсредства вызвало давку среди участников демонстрации. Вучич назвал показанное ими изображение предполагаемого звукового оружия винтовкой для борьбы с дронами.

«На случай, если меня убьют» Друг 23-летней модели получил странное сообщение. Вскоре девушка перестала выходить на связь. Ее искали больше года Криминал 15 минут чтения

По словам протестующих, они почувствовали мощную волну и услышали звук, похожий на гул самолета или автомобиля, который двигается на высокой скорости. В «Белградском центре по правам человека» утверждают, что получили сообщения о потере сознания и чувстве страха, вызванного действием предполагаемого оружия. НИН отмечает, что звуковые пушки ранее применялись в США, но до этого об использовании их на территории Сербии известно не было.

Миллионы людей подсели на ASMR Такие видео помогают преодолеть тревогу и стресс, но усиливают одиночество и изоляцию. Как это работает? Интернет и мемы 8 минут чтения

«Движение за восстановление королевства Сербия» объявило о подаче иска против властей страны за использование звукового оружия, которое, как считают оппозиционеры, сербские силовики закупили еще в 2022 году. В МВД утверждения об использовании звукового оружия назвали «заведомой ложью» и заявили, что полиция страны использует только средства, предусмотренные законодательством.

15 марта в столице Сербии Белграде прошла акция протеста против правительства страны. По оценкам местной организации мониторинга активности акций «Архив народных собраний» в ней приняло участие от 275 до 325 тысяч человек, официальная оценка властей — 107 тысяч человек.