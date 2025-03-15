СМИ: США планируют ужесточить правила въезда для россиян

Белый дом рассматривает введение новых иммиграционных ограничений, сообщает The New York Times (NYT) cо ссылкой на слова чиновников, пожелавших сохранить анонимность. По их данным, администрация президента США подготовила список из 43 государств, граждане которых могут быть ограничены в праве въезда в страну.

Россия и Беларусь попали в «оранжевый» список. Граждане находящихся в нем стран, как утверждает NYT, не смогут въезжать в США сразу по нескольким типам виз. Журналисты считают, что пересечение границы страны будет разрешено «состоятельным деловым путешественникам». Въезд же по обычным туристическим и иммиграционным визам будет серьезно ограничен.

Что о войне знает Дональд Трамп? Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле Политика 4 минуты чтения

Журналисты отмечают, что на данный момент неясно, планируют ли власти США аннулировать уже выданные визы или все же разрешат въезд по тем из них, которые были одобрены до вступления в силу новых запретов. Такое же замечание касается и грин-карт, владельцы которых уже получили право на законное проживание в стране.

Всего же, по данным NYT, возможные ограничения Белый Дом планирует разделить на три уровня — помимо «оранжевого» списка есть также «красный» и «желтый». Граждане стран из «красного» списка не смогут въезжать в США — в нем оказались Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и Судан.

Лидерам оппозиции пора заканчивать с митингами Бывший дипломат Бондарев критикует Кара-Мурзу, Навальную и Яшина и призывает создать политическую партию Политика 5 минут чтения

Вместе с Россией в «оранжевом« списке оказалась Беларусь, а также еще восемь стран. В «желтый» список журналисты включили 22 страны — им США планируют дать 60 дней на исправление недостатков. Если за этот срок требования администрации Трампа не будут выполнены, то Белый Дом может распространить на них более жесткие ограничения. Среди такие запросов журналисты назвали «неадекватные меры безопасности» при выдаче паспортов, продажу гражданства людям из списка запрещенных стран, а также непредоставление США информации о пребывающих путешественниках.

NYT отмечает, что опубликованный список разработан Госдепартаментом США несколько недель назад, его уже изучают сотрудники посольств, работники спецслужб и другие чиновники. Окончательный вариант может отличаться, например, отдельные страны могут быть из него исключены. Подготовить список ограничений Госдепартаменту поручил президент США Дональд Трамп 20 января, доклад по этой теме чиновники должны представить Белому Дому уже на следующей неделе.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники опубликовало другой вариант проекта списка — его состав отличается от опубликованного NYT. Так, Бутан в нем находится среди «оранжевых» стран, Беларусь в «желтых», а России нет ни в одном из них. Версия Reuters включает в себя 41 страну — источник журналистов также уточнил, что итоговая версия списков может отличаться от текущей.

Обновлено в 18:35. Добавлена информация о версии списка от агентства Reuters.