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Мир

Ученые опровергли миф об ухудшении умственных способностей с 30 лет

19:01 14.03.2025

Умения анализировать прочитанное и выполнять математические вычисления могут улучшаться как минимум до 40 лет, а не до 30, как ранее считали ученые. Такой вывод сделали исследователи из США и Германии, обратило внимание издание Naked Science.

Ученые обратили внимание, что однократное тестирование людей разных может приводить к искаженным результатам исследований, так как более низкие баллы старших участников могут быть связаны не с ухудшением их когнитивных способностей, а с различиями в условиях жизни и качестве образования.

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Авторы этого исследования использовали результаты тестирования читательской и математической грамотности, которое провели 3263 людям в 2012 и 2015 годах. Таким образом ученые смогли оценить изменения навыков одних и тех же людей в зависимости от возраста.

Исследователи пришли к выводу, что математические способности и грамотность могут улучшаться и после 40 лет, если люди продолжают активно ими пользоваться в работе и в быту. При этом те, кто применял свои навыки реже, могли начать их утрачивать уже после 35 лет.

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Ранее международная группа ученых под руководством представителей американского Университета Стони-Брук выяснила, что мозг человека начинает стареть примерно в 44 года. Около 67 лет деградация усиливается, а к 90 — становится необратимой.

Причиной этого ученые назвали энергетический голод клеток мозга, который развивается из-за ухудшения чувствительности к инсулину, приводящему к слабому усвоению глюкозы. В качестве альтернативного источника энергии для клеток мозга ученые предложили использовать кетоновые добавки.

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