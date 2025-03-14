Судья ООН принуждала молодую женщину к рабскому труду

Королевский суд Оксфорда признал судью Международного суда ООН Лидию Мугамбе виновной в принуждении молодой женщины из Уганды к рабскому труду. Об этом пишет The Independent со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что 49-летняя Мугамбе вступила в «незаконный сговор» с заместителем верховного комиссара Уганды Джоном Леонардом Мугервой, чтобы организовать приезд молодой женщины в Великобританию. По словам прокуроров, организацию и оплату расходов на переезд женщины взял на себя Мугерва. В обмен мужчина потребовал, чтобы Мугамбе повлияла на судебный процесс, в котором он фигурировал.

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Согласно судебным документам, Мугамбе согласилась, так как хотела «заполучить кого-нибудь, чтобы облегчить себе жизнь с наименьшими затратами». После переезда в Великобританию гражданка Уганды, имя которой не называется, буквально попала в рабство. Прокуроры утверждают, что Мугамбе воспользовалась своим статусом по отношению к пострадавшей и не позволила ей устроиться на постоянную работу, вынуждая бесплатно работать горничной и ухаживать за ее детьми.

«Лидия Мугамбе эксплуатировала и злоупотребляла доверием [потерпевшей], пользуясь ее незнанием своих прав на оплачиваемую работу и вводя ее в заблуждение относительно целей поездки в Великобританию», — заявила прокурор Кэролайн Хоги.

Сама Мугамбе отрицает, что заставляла молодую женщину выполнять работу по дому, и заявила, что «всегда» относилась к ней с любовью, заботой и терпением. Гражданка Уганды, в свою очередь, рассказала, что чувствовала себя «одинокой» и «застрявшей».

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В четверг, 13 марта, Мугамбе, которая также является судьей Верхованого суда Уганды, была признана виновной по нескольким обвинениям: в сговоре с целью нарушения иммиграционного законодательства Великобритании, организации поездки в целях эксплуатации, принуждении к труду и сговоре с целью запугивания свидетеля.

Согласно странице с профилями судей на сайте Международного суда ООН, Мугамбе была включена в корпус судей ООН в мае 2023 года.