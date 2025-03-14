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Мир

Пассажиры загоревшегося самолета спасались от пожара на его крыле

19:12 14.03.2025

Десятки пассажиров были вынуждены выбраться на крыло, спасаясь от пожара на борту самолета авиакомпании American Airlines. Пожар начался сразу после посадки Boeing 737-800 в аэропорту города Денвера вечером 13 марта, сообщила CNN. На борту находилось 178 человек, уточнили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Рейс American Airlines из Колорадо-Спрингс в Даллас-Форт-Уэрт был перенаправлен в Денвер около 17:15 по местному времени после того, как экипаж сообщил диспетчеру о «вибрации двигателя».

Спустя некоторое время после приземления, во время руления к телетрапу у самолета загорелась турбина под правым крылом. Федеральное управление гражданской авиации заявило, что проводит расследование инцидента.

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Незадолго до посадки пилот самолета уведомил авиадиспетчеров Денвера, что у рейса возникли проблемы с двигателем, но не назвал происходящее чрезвычайной ситуацией, сообщает CNN со ссылкой на аудиозапись переговоров диспетчеров с сайта LiveATC.net.

«У нас просто сильная вибрация двигателя, поэтому мы летим медленнее, чем обычно», — сообщил пилот перед посадкой. Однако через несколько минут после приземления по радио кто-то закричал «Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Пожар в двигателе!», передает CNN.

Самолет накренился на правый борт, из турбины двигателя показался огонь и повалил быстро охвативший фюзеляж самолета дым, видно на записях очевидцев, которые опубликовало CNN. Представитель аэропорта рассказал журналистам, что пожар удалось быстро потушить, а все пассажиры смогли эвакуироваться.

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На кадрах с места происшествия видно, как десятки пассажиров выходят из самолета и стоят на крыле, а воздух вокруг заполнен дымом. Некоторые пассажиры выбрались из задней части самолета по надувному трапу. Судя по видео, снятому одним из очевидцев, наземным бригадам удалось относительно быстро потушить пожар. На кадрах пламя и черный дым исчезли и превратились в туманную белую дымку вскоре после того, как сотрудники аэропорта начали тушить самолет.

Пассажирка-очевидец Кристал Леонард, прилетевшая из Монтаны, рассказала CNN, что ждала в аэропорту Денвера своего стыковочного рейса в Колорадо-Спрингс. Выглянув наружу, она увидела пламя и дым, охватившие самолет. «Я была в ужасе за пассажиров. Я даже не могу представить, как им было страшно», — сказала женщина журналистам.

В итоге 12 пассажиров из 172 были доставлены в больницу с незначительными травмами, сообщили CNN в пожарной службе Денвера. Среди пострадавших члены экипажа не числятся.

American Airlines направила в Денвер запасной самолет и запасной экипаж, чтобы доставить пассажиров в Даллас, сообщила CNN со ссылкой на авиакомпанию.

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