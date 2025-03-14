Путин подал «дополнительные сигналы» Трампу

Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и передал Дональду Трампу «информацию и дополнительные сигналы», сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Путин встречался с Уиткоффом поздно вечером, а утром 14 марта, около 11:00, спецпредставитель Белого дома покинул Россию, уточнило информагентство со ссылкой на свой источник.

О чем именно говорили Путин и Уиткофф, Песков не рассказал. По его словам, «российской стороне была предоставлена дополнительная информация».

Спецпосланник Трампа приехал в Москву после переговоров представителей США и Украины, состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии. По итогам переговоров Украина согласилась на предложение США ввести временный режим прекращения огня на 30 дней, который «может быть продлен по взаимному согласию сторон».

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Режим прекращения огня должен быть принят и выполнен одновременно с Россией, заявили участники переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский позже сказал, что надеется на новые американские санкции и усиление помощи Украине в случае отказа России от перемирия.

Утром 13 марта Reuters сообщило, что российское руководство передало США список условий для прекращения боевых действий. Источники информагентства назвали условия схожими с теми, что ранее уже выдвигались Украине, США и НАТО.

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Среди требований звучали отказ Украины от членства в НАТО, отказ от расширения Североатлантического альянса, отказ от размещения на украинской территории иностранных миротворцев, а также признание за Россией права на аннексированный Крым, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области.

Помощник Путина Юрий Ушаков 13 марта рассказал, что изложил позицию российского руководства в разговоре с советником по нацбезопасности США Майклом Уолтцем. Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что целью России является «долгосрочное мирное урегулирование», а не временное прекращение огня. «Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — сказал помощник Путина.