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Мир

Украина согласилась на предложение США о прекращении огня

21:13 11.03.2025

Украина согласилась на предложение США о введении временного режима прекращения огня на 30 дней, который «может быть продлен по взаимному согласию сторон». Об этом говорится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В заявлении сказано, что режим прекращения огня должен быть принят и выполнен одновременно с Россией. Кроме того, США «немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности».

Помимо этого, делегации в ходе переговоров обсудили гуманитарные вопросы, в частности обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

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«Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины», — говорится в заявлении. Теперь США должны обсудить «конкретные предложения» с представителями России. В Украине также подчеркнули необходимость участия европейских партнеров страны в заключении мирного соглашения.

Кроме того, как утверждается в заявлении, президенты США и Украины договорились «как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины». Это должно укрепить экономику страны и «гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины».

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Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что теперь «мяч находится на стороне России». По его словам, Украина и США сделали «позитивный шаг» на прошедших переговорах. «Мы надеемся, что россияне ответят “да” как можно скорее, и мы сможем перейти ко второму этапу — реальным переговорам», — заявил Рубио. При этом он не ответил прямо на вопрос, сколько времени есть у России, чтобы принять предложение о 30-дневном режиме прекращения огня. 

«Украина приняла это предложение [о прекращении огня], мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает. <…> Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Пришло время для полной правды», — заявил Владимир Зеленский.

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что в ближайшие дни свяжется с представителем России.

Переговоры украинской и американской делегаций прошли в Саудовской Аравии в городе Джидда. Они начались в 11 утра по Киеву. Продлевать их на 12 марта не будут, писало ранее издание Financial Times.

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