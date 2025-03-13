СМИ узнали об условиях России для заключения перемирия

Москва передала Вашингтону список условий для прекращения боевых действий в Украине и перезагрузки отношений двух стран, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Агентство не сообщает, какие именно требования вошли в российский перечень условий перемирия, но отмечает, что они схожи с теми условиями, которые ранее Кремль уже выдвигал Украине, США и НАТО. В частности, речь идет об отказе Украины от членства в НАТО, нерасширении альянса, неразмещении иностранных миротворцев на украинской территории, а также о признании аннексированного Крыма и четырех оккупированных регионов Украины, которые в Кремле считает частью России.

Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно Общество 15 минут чтения

Президент США Дональд Трамп ждет от Владимира Путина ответа на предложение о 30-дневном прекращении огня. Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных последствиях для России в случае ее отказа. Он надеется, что в таком случае Вашингтон применит к Москве новые санкции и «усилит Украину».

При этом некоторые американские чиновники и эксперты, как пишет Reuters, опасаются, что Путин воспользуется перемирием и попытается разделить США, Украину и Европу, саботировав таким образом любые переговоры.

Первый регион России лишил женщин права на аборт На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города Общество 8 минут чтения

В то же время сам Трамп говорил, что не хочет применять рычаги давления на Россию, так как это, по его словам, не приблизит к мирному урегулированию войны в Украине.

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать… Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир»,— сказал президент США журналистам в Белом доме. Он также отметил, что прекращение огня в Украине было бы выгодно России, но подчеркнул, что для нее также есть «много минусов».