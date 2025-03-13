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Политика

СМИ узнали об условиях России для заключения перемирия

10:12 13.03.2025

Москва передала Вашингтону список условий для прекращения боевых действий в Украине и перезагрузки отношений двух стран, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. 

Агентство не сообщает, какие именно требования вошли в российский перечень условий перемирия, но отмечает, что они схожи с теми условиями, которые ранее Кремль уже выдвигал Украине, США и НАТО. В частности, речь идет об отказе Украины от членства в НАТО, нерасширении альянса, неразмещении иностранных миротворцев на украинской территории, а также о признании аннексированного Крыма и четырех оккупированных регионов Украины, которые в Кремле считает частью России.

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Президент США Дональд Трамп ждет от Владимира Путина ответа на предложение о 30-дневном прекращении огня. Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных последствиях для России в случае ее отказа. Он надеется, что в таком случае Вашингтон применит к Москве новые санкции и «усилит Украину». 

При этом некоторые американские чиновники и эксперты, как пишет Reuters, опасаются, что Путин воспользуется перемирием и попытается разделить США, Украину и Европу, саботировав таким образом любые переговоры.

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В то же время сам Трамп говорил, что не хочет применять рычаги давления на Россию, так как это, по его словам, не приблизит к мирному урегулированию войны в Украине. 

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать… Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир»,— сказал президент США журналистам в Белом доме. Он также отметил, что прекращение огня в Украине было бы выгодно России, но подчеркнул, что для нее также есть «много минусов».

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