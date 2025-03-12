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Политика

Зеленский рассказал о возможных последствиях отказа России от перемирия

17:13 12.03.2025

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи украинской и американской делегаций, состоявшихся в городе Джидда в Саудовской Аравии. Он назвал переговоры конструктивными, сообщает «Укринформ». 

Зеленский также отметил, что если теперь Россия откажется от предложения, выработанного на переговорах Украины и США, то это повлечет за собой действия со стороны Вашингтона. «Я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги. Детали пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях и усилении Украины», — цитирует украинского президента издание.

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Накануне стало известно, что в ходе переговоров Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. «Американская сторона хотела, чтобы украинская сторона продемонстрировала готовность к быстрым шагам к окончанию войны. После этого — если украинская сторона это продемонстрирует, — американская сторона дала нам слово о возобновлении помощи. И американская сторона это сделала. Поэтому я считаю, что это позитив», — сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, теперь слово за Москвой. «Если россияне продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки — так же, как мы, не больше и не меньше, — то будут соответствующие решения. А если они не готовы, то очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила», — отметил он.

Украина согласна ввести режим временного прекращения огня, который обсуждался 11 марта, одновременно с Россией и продлить его, если стороны придут к таким договоренностям. Также после встречи в Джидде Вашингтон восстановил обмен разведданными с Киевом. 

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