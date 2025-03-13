Помощник Путина отверг идею временного перемирия с Украиной

Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании войны в Украине и не хочет временного перемирия. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, который участвует в переговорах.

«Мы считаем, что наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — сказал Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1».

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Помощник Путина также рассказал, что изложил позицию Кремля на этот счет советнику по нацбезопасности США Майклу Уолтцу. «Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — добавил Ушаков.

Он также отметил, что регулярно говорит с Уолтцем по телефону. «Вчера он мне позвонил и проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде», — утверждает помощник Путина.

Кроме того, Ушаков выразил надежду, что США учтут российскую позицию в дальнейшей работе по этому вопросу. При этом он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа понимает, что «о членстве Украины в НАТО не может идти речь».

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13 марта в Москву прилетел спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который должен провести переговоры, однако с кем именно, неизвестно. Ушаков не прокомментировал детали его визита. Ранее Трамп говорил, что американские делегаты обсудят с российскими коллегами предложение о 30-дневном перемирии, на которое уже согласилась Украина.

Путин как ожидается, 13 марта может высказаться о перемирии в Украине после встречи с Александром Лукашенко. Утром того же дня агентство Reuters сообщило, что Кремль передал Белому дому список условий для прекращения боевых действий в Украине, которые мало отличаются от уже выдвинутых Москвой ранее.

Обновлено в 14:50, исправлен заголовок после слов Ушакова о том, что все заявленное — это его личная позиция.