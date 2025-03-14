Номинатка на «Грэмми» несколько лет живет в машине

Участница RNB-группы En Vogue Дон Робинсон рассказала в видео на своем ютуб-канале, что несколько последних лет живет в автомашине. En Vogue является одной из самых успешных женских групп всех времен, продав более 20 млн пластинок и получив семь номинаций на американскую премию «Грэмми», пишет The Guardian.

На видео 58-летняя солистка En Vogue призналась, что перебралась жить в свой автомобиль во время пандемии коронавируса в 2020 году из-за конфликта с матерью, живущей в собственном доме в Лас-Вегасе.

«Это не то, что “О Боже, бедная Доун, она живет в своей машине, это ужасно, о, горе мне”. Я узнаю, кто я такая. Я познаю себя как личность, как женщину», — сказала Робинсон. По ее словам, за почти пять лет она привыкла к подобному образу жизни.

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Сразу после размолвки с матерью певица около месяца была вынуждена спать в машине. Затем Робинсон остановилась у своего менеджера в Лос-Анджелесе, но у него было мало места, и она переехала в отель. Менеджер платил за отель, но певица опасалась, что он не сможет оплачивать ее счета за проживание, и продолжила ночевать в автомобиле.

Робинсон рассказала, что начала изучать, как другие люди живут в своих машинах. «Мне понравилось, что я увидела», — заявила певица. По ее словам, только самая первая ночь в машине была страшной, позже она научилась чувствовать себя в безопасности.

«Я была так свободна, я чувствовала себя как в походе. Это был правильный поступок, о котором не жалею», — сказала солистка En Vogue.

En Vogue начала выступать в 1989 году, став через несколько лет знаменитой. Журнал Billboard ставил группу на 18 место в топе самых успешных исполнителей 1990-х и называл второй самой успешной женской группой десятилетия. En Vogue провела 2800 недель в чартах журнала, выиграв больше премий «MTV Video Music Award», чем любая другая женская группа в истории награды. En Vogue продолжает выступления до сих пор, Робинсон является ведущей солисткой группы.