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Мир

СМИ: китайские компании начали приостанавливать покупку российской нефти

21:50 14.03.2025

Две китайские государственные компании, PetroChina и CNOOC, сократили импорт российской нефти, а еще две, Sinopec и Zhenhua Oil, полностью приостановили закупки, сообщило Reuters со ссылкой на источники в компаниях и других собеседников на рынке. Китайские покупатели опасаются американских санкций и ждут окончания переговоров между Россией и США о войне в Украине, объяснили собеседники агентства.

Китайские покупатели начали приостанавливать закупки с начала марта, уточнило Reuters. Источник в пекинском офисе одной из госкомпаний сообщил агентству, что его компания прекратила сделки с российской нефтью, поскольку проводит дополнительные проверки на соответствие санкционным требованиям, а также ожидает «ясной картины» относительно последний возможного соглашения между Россией и США.

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Компания возобновит закупки, если переговоры приведут к ослаблению или отмене санкций США против российской нефти, добавил собеседник журналистов.

На долю «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» приходится около трети морских поставок российской дальневосточной нефти, пишет Reuters. Две эти компании ежемесячно экспортируют в Китай около 1,2 млн тонн нефти, что составляет примерно 300 000 баррелей в сутки, уточнило информагентство.

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Журналисты Reuters поговорили с одним из руководителей близких к российским поставщикам торговых компаний, регулярно работающего с китайскими государственными импортерами. Он сообщил, что эти импортеры избегают нефти, добытой компаниями, находящимися под санкциями. «Они пока взяли паузу, размышляя, есть ли способы обойти санкции», — объяснил собеседник Reuters.

Поставки нефти Россией основным покупателям, Индии и Китаю, резко сократились после того, как 10 января администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела санкции против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более 100 судов танкерного флота и их страховщиков.

Sinopec является крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей и нефтехимической компанией, второе и третье место по обороту среди участников национального рынка занимают компании CNOOC и CNPC.

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