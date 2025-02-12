СМИ: танкеры с миллионами тонн российской нефти простаивают в море

На Дальнем Востоке скопились танкеры с 6,3 миллионами тонн российской нефти, которые стоят без движения как минимум неделю, сообщило Bloomberg. В ситуации нехватки судов танкеры фактически используются как хранилища, поскольку возникли перебои с вывозом нефти на фоне вызванного санкциями снижения объемов экспорта, объяснило издание.

С момента внесения в санкционный список танкеров проекта «Сахалин-1» только одна из восьми партий добываемой здесь нефти смогла разгрузиться в порту назначения, сообщили журналисты со ссылкой на данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Нефть с еще двух танкеров «Сахалин-1» была перегружена на супертанкер, который стал на якоре на рейде Находки. Остальные танкеры проекта тоже простаивают, и это означает, что у «Сахалина-1» скоро закончатся свободные суда для погрузки нефти, пишет Bloomberg.

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У проекта «Сахалин-2» журналисты заметили похожую проблему. Простаивают три танкера из четырех, а четвертый сейчас дрейфует со скоростью один узел у японского острова Хоккайдо. Его транспондер показывает пунктом назначения китайский порт Гулей. В этом регионе Азии на неделе случился необычно продолжительный пятидневный шторм, назвало вероятную причину издание.

Нефть, поставляемая из Восточной Сибири по трубопроводу в российские порты на Тихом океане, сейчас перевозится только судами, не внесенными в санкционный список, пишет Bloomberg. По сведениям издания, несколько судов из Мурманска сейчас находятся в неделе пути от пункта назначения на западе Индии, а еще несколько идущих из порта танкеров сменили пункт назначения с Индии на северный Китай.

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Увеличение числа попавших под санкции судов сократило недельный объем российского экспорта нефти по морю до самого низкого уровня за последние два года, пишет Bloomberg. За прошедшие семь дней 21 танкер погрузил 16,1 млн баррелей российской нефти. Суточный поток нефти снизился по сравнению с предыдущей неделей на 25% и составил 2,3 миллиона.

К падению объемов экспорта добавляется снижение стоимости российской нефти на один-три доллара за баррель. Итого недельный объем выручки сократился примерно на 28 %, до 990 млн долларов. Это самый низкий показатель с декабря 2022 года, сообщило издание.

Накануне стало известно, что несколько европейских стран обсуждают захват танкеров с российской нефтью в Балтийском море. Издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников рассказало, что одним из поводов может стать угроза экологии по причине слишком большого возраста судов — старше 15 лет.